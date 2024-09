OL ‍: Lucas Perri provoque une énorme polémique

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Installé dans les buts de l'OL cette saison, Lucas Perri est déjà solide et décisif. Pas étonnant pour ce gardien déjà convoqué en équipe du Brésil. Dans son pays natal, on se demande même comment Lyon a pu l'avoir pour aussi peu cher.

Après le long chapitre Anthony Lopes, l'OL a trouvé le remplaçant idéal dans les buts pour l'avenir. Arrivé en janvier dernier du Brésil, Lucas Perri fait déjà le bonheur des supporters lyonnais malgré le début de saison mitigé des Gones. Autoritaire dans les airs, solide dans les face-à-face, il a réalisé un nombre d'arrêts impressionnant en trois matchs seulement. Le club rhodanien tient une valeur sûre, ce que ses convocations comme troisième gardien avec la Seleçao annonçaient déjà. L'OL a fait un bon transfert et c'est d'autant plus le cas quand on sait que Perri a été acheté 3,2 millions d'euros seulement.

Perri sous-payé, on enrage au Brésil

Une bonne affaire qui fait grincer des dents au Brésil. Le président du Sao Paulo FC Julio Casares est agacé par ce prix réduit. Tout d'abord, il estime que cela ne valorise pas le talent de Lucas Perri. Mais, c'est surtout un bon moyen de dénoncer des manœuvres douteuses entre Botafogo et l'OL. Leader du championnat brésilien et concurrent du Sao Paulo FC, le club carioca tirerait un avantage déloyal de son association financière avec l'OL. Pour Casares, les instances doivent s'intéresser de près aux actions d'Eagle Football et notamment au transfert de Lucas Perri à Lyon.

Le début de séance de nos gardiens 💥🧤#RCLOL pic.twitter.com/8rrlVC6ZvC — Olympique Lyonnais (@OL) September 10, 2024

« C'est un exemple. Sans aucune accusation frivole, car je ne fais pas ça. Mais un joueur qui a été appelé dans l'équipe brésilienne, Perri, a une valeur bien inférieure à la valeur marchande. Cela suscite des doutes, nous ne sommes pas en mesure de le surveiller. Nous faisons confiance au bon sens des managers et des équipes. Mais nous avons besoin d’une enquête, qui peut être menée par la FIFA et des instances supérieures pour chaque transaction. Cela arrive partout dans le monde. […] Je ne juge pas la valeur, je suis prudent, mais nous voulons que le football brésilien puisse désormais établir une meilleure évaluation de ses atouts », a indiqué Julio Casares auprès du média brésilien UOL. Rappelons que Sao Paulo et Botafogo sont des clubs ennemis depuis un an, John Textor accusant le club paulista d'avoir été corrompu par Palmeiras pour le titre de champion.