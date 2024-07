OL ‍: Le mercato ne fait pas peur à Clinton Mata

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais profite de cette fenêtre estivale pour modifier une nouvelle fois son effectif. Et cela n'inquiète pas Clinton Mata.

L'OL a choisi l'Autriche pour sa préparation estivale, et c'est évidemment l'occasion pour l'effectif de Pierre Sage de préparer une saison où Lyon devra confirmer sa légendaire deuxième partie de Championnat. Pour cela, John Textor a accepté de remettre la main à la poche et de recruter plusieurs joueurs, le dernier en date étant le plus spectaculaire, à savoir le Roi Georges Mikautadze. Toutes ces signatures pourraient inquiéter l'effectif déjà en place, mais visiblement ce n'est pas le cas. S'exprimant dans Le Progrès, Clinton Mata, arrivé à l'Olympique Lyonnais lors du mercato estival 2023, affirme que cette concurrence de plus en plus exacerbée est une très bonne chose et ne l'inquiète pas du tout.

Clinton Mata est zen à Lyon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝖢𝗅𝗂𝗇𝗍𝗈𝗇 𝖬𝖺𝗍𝖺 𝖯𝖾𝖽𝗋𝗈 𝖫𝗈𝗎𝗋𝖾𝗇𝖼̧𝗈 (@clintonmatapedro)

Pour le défenseur international angolais, tout cela va dans le bon sens, à savoir rendre l'OL encore plus fort, ce qui est bon pour tout le monde, y compris lui. « Pour moi, l’Olympique Lyonnais doit jouer chaque année l’Europe. Et en ce qui me concerne, il n’y a aucun souci avec ça, cela va nous changer d’un match par semaine. Sauf que le coach lui devra manager et gérer. Mais c’est trop beau. C’est clair nous sommes nombreux, mais c’est mieux, car on a des joueurs de qualité. C’est plus difficile pour le coach, mais on sait que tous les remplaçants peuvent faire la différence. Il y a aussi les jeunes qui viennent toquer à la porte de l’équipe première, tant mieux qu’ils viennent pour nous titiller », reconnaît, dans le quotidien régional, le solide défenseur de l'Olympique Lyonnais, titulaire vendredi lors du match de préparation contre le club autrichien du WSG Tirol.