OL ‍: Lacazette à la ramasse, ça commence à piquer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De nouveau muet contre l’Olympiakos (2-0) jeudi en Ligue Europa, Alexandre Lacazette n’a toujours pas marqué cette saison. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais traverse une période difficile et les statistiques sont là pour en témoigner.

Dans cette période délicate, Alexandre Lacazette aurait bien besoin d’un coup de chance. Ce n’est malheureusement pas le cas pour l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, frustré par le poteau face à l’Olympiakos jeudi. Le Français n’a donc toujours pas débloqué son compteur cette saison. Lui qui avait manqué un penalty contre l’Olympique de Marseille (défaite 2-3) dimanche dernier. Résultat, les statistiques sont déjà accablantes. Au-delà de la saison en cours, Alexandre Lacazette reste sur neuf matchs sans le moindre but inscrit toutes compétitions confondues !

❌ | Geronimo Rulli gagne son duel face à Alexandre Lacazette ! Le portier argentin est intraitable dans cet exercice. 🧤🇦🇷 #OLOM pic.twitter.com/gKeklQ6oIL — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

L’ancien Gunner n’avait plus connu une telle disette depuis mars-mai 2022 (9 matchs avec Arsenal). Avant le premier rendez-vous européen de l'exercice, le médaillé d’argent aux Jeux Olympiques avait reconnu ses difficultés, sans forcément s’inquiéter. « Oui, je suis en manque de réussite devant le but, d'efficacité, c'est clair, confirmait Alexandre Lacazette devant les médias mercredi. Mais j'ai eu le même manque d'efficacité l'année dernière et j'avais coupé pendant très longtemps. Je ne cherche pas d'excuses sur le fait que j'ai participé aux JO. C'est juste un manque d'efficacité. Il suffit d'un but. »

Lacazette bientôt menacé ?

« Je ne pense pas que, cette saison, tous mes matchs sont horribles, se défendait l’avant-centre de 33 ans. Je pense que j'ai fait des matchs pas mal même sans marquer. Je sais que mon manque d'efficacité ternit mes matchs. Je préfère m'arrêter à ça et continuer à travailler plutôt que de me chercher des excuses. » Encore optimiste, Alexandre Lacazette ferait mieux de se méfier. Un cadre comme le milieu Maxence Caqueret vient de perdre sa place de titulaire. Et la concurrence devient rude dans le secteur offensif lyonnais.