OL-ASSE, une très mauvaise nouvelle se profile

Par Claude Dautel

Le dimanche 10 novembre prochain, Lyon reçoit Saint-Etienne au Groupama Stadium pour le retour du derby le plus mythique du football français. Hélas, la fête risque d'être gâchée.

Entre la relégation en L2, l'année du Covid, les différentes interdictions, il y a une décennie que les supporters stéphanois n'ont plus le droit de venir à Lyon, et que c'est également le cas pour les fans lyonnais à Geoffroy-Guichard. Mais ces dernières semaines, un infime espoir était né concernant la possibilité d'un déplacement du Peuple Vert dimanche 10 novembre pour le choc entre les deux voisins. Cependant, compte tenu de la situation actuelle, RMC annonce que finalement, après une réunion entre les deux clubs, les autorités sportives et les autorités administratives, il a été convenu de ne pas mettre en place de déplacement des supporters stéphanois au Groupama Stadium pour ce qui est clairement le plus grand derby du football français. Autrement dit, un arrêté sera rapidement pris pour interdire ce court voyage au public des Verts.

Un derby sans supporter adverse, l'OL et l'ASSE le regrettent

🚨 #OLASSE : les supporters des Verts seront INTERDITS DE DÉPLACEMENT !



Le derby est jugé à haut risque et fera l'objet d'un arrêté préfectoral interdisant la présence des stéphanois. ✖️🟢



Depuis 2013, aucun supporter du seul club étoilé de la région n’a pu aller à Lyon.



(RMC) pic.twitter.com/orfTpEB666 — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) October 29, 2024

Il est vrai qu'il y a quelques semaines, des supporters lyonnais étaient allés près du Chaudron pour taguer des injures, et qu'au sein même des groupes qui soutiennent l'OL, on a assisté récemment à de très sérieux incidents. La décision finale des autorités semble donc être raisonnable, même s'il est regrettable que ce qui fait l'essence même d'un derby, à savoir la rivalité entre des supporters de deux villes, ne sera pas au rendez-vous de cette affiche entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. De plus, et dans le cadre de la réciprocité, cela confirme donc qu'il n'y aura pas non plus de supporters de l'OL le 20 avril 2025 pour le match retour à Geoffroy-Guichard. Toute personne qui aime le football ne peut se réjouir d'une telle situation, et sur les réseaux sociaux, même si personne n'est réellement surpris de cette décision, tout le monde la regrette.