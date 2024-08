OL ‍: 15ME arrivent d'Italie, Textor peut craquer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’avenir de Rayan Cherki est toujours aussi flou. Son transfert au Borussia Dortmund est en stand-by, ce dont souhaitent profiter plusieurs clubs européens tels que le RB Leipzig et la Lazio Rome.

A un an de la fin de son contrat, Rayan Cherki va bien quitter l’Olympique Lyonnais. Même si les négociations sont en stand-by avec le Borussia Dortmund, le directeur sportif lyonnais David Friio a récemment confirmé que l’international espoirs français allait quitter son club formateur. « On a discuté avec lui sur le début de l’été et nous cherchons à trouver une solution. Il va certainement partir. Je ne sais pas ce qu’il y a de mieux. L’étranger ou le PSG ? je crois qu’il faut que tout le monde soit gagnant » a lancé dans les colonnes du Progrès le directeur sportif de l’OL. La question est maintenant de savoir qui va profiter de l’arrêt des négociations avec le Borussia Dortmund.

En Allemagne, un intérêt du RB Leipzig est de plus en plus fortement évoqué afin de compenser le départ de Dani Olmo vers le FC Barcelone. Mais du côté de l’Italie, la Lazio Rome est très attentive à ce dossier. Une tendance confirmée par le site CalcioNews, qui explique ce jeudi que le président romain Claudio Lotito suit le dossier de près. L’entraîneur de la Lazio, Marco Baroni, a déjà validé la piste puisque ce dernier cherche activement un joueur offensif au profil dribbleur, après avoir vu Mason Greenwood s’engager du côté de l’Olympique de Marseille il y a quelques semaines.

La Lazio de plus en plus chaud sur Cherki

Pour l’instant, la Lazio n’a pas encore accepté de s’aligner sur les exigences du club rhodanien, qui attend 15 ME pour vendre son milieu offensif. Mais cela ne serait tarder si l’on se fie aux informations du média italien, pour qui il y a fort à parier que la Lazio s’aligne sur le prix demandé par l’Olympique Lyonnais afin d’avoir un espoir de rafler la mise. Encore faut-il que le joueur donne son feu vert pour signer en Italie, ce qui est loin d’être une certitude puisque Rayan Cherki, qui avait snobé le PSG pour le Borussia Dortmund, a une nette préférence pour la Bundesliga.

Sur les conseils de son entourage, le milieu offensif lyonnais aimerait rejoindre l’Allemagne, un championnat propice à l’éclosion au plus haut niveau des jeunes joueurs français. La question est maintenant de savoir si le Borussia Dortmund passera la seconde et si le RB Leipzig manifestera son intérêt pour Cherki par une offre ferme transmise aux Gones. Si non, le meneur de jeu né à Lyon n’aura peut-être pas d’autre choix que de signer à la Lazio Rome.