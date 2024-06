Mikautadze ira à Monaco, L'Equipe écarte encore l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Georges Mikautadze a démenti l'info de L'Equipe affirmant qu'il avait décidé de rejoindre l'AS Monaco lors de ce mercato. Et plusieurs insiders pensent que l'OL a encore ses chances, mais pas le quotidien sportif.

Dans la foulée de l'annonce par Cyril Olivès-Berthet, journaliste de L'Equipe, qui affirmait que le buteur du FC Metz avait définitivement choisi Monaco pour la saison prochaine, Georges Mikautadze avait fermement démenti. « Petite info par rapport à mon transfert. Je n’ai toujours pas fait mon choix concernant mon futur club. Je serai ravi de vous annoncer ma décision. Merci à tous », avait précisé le natif de Lyon. Et dans un space sur X, plusieurs insiders avaient répété que l'Olympique Lyonnais avait toujours ses chances au sujet du buteur international géorgien. De quoi forcément relancer les supputations sur la possible venue de Mikautadze à l'OL pour y remplacer Alexandre Lacazette si ce dernier partait en Arabie Saoudite après les Jeux Olympiques qui va disputer avec la France. Mais du côté du média sportif, on persiste et signe concernant l'avenir du buteur de 23 ans.

Mikautadze ira bien à Monaco

Pour notre confrère, même si Georges Mikautadze a démenti avoir déjà choisi l'AS Monaco, L'Equipe maintient ses informations, confirmant donc que le deal est déjà trouvé. Et de citer l'entourage du joueur qui estime que le club de la Principauté, entraîné par Adi Hütter, « coche toutes les cases ». Même si rien n'est signé, les deux camps ont déjà trouvé un accord verbal, l'OL n'étant pas en mesure de s'aligner sur l'offre salariale de Monaco, tout comme cela a été le cas pour le Stade Rennais venu également aux renseignements pour l'attaquant qui a failli réussir à sauver à lui seul la place de Metz en Ligue 1. Du côté de la Turbie, on peut donc dormir tranquillement, le successeur de Wissam Ben Yedder est déjà trouvé.