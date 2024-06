Annoncé à Monaco, Mikautadze dément en direct

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Convoité par plusieurs clubs de Ligue 1 dont l'OL, Rennes ou encore Monaco, Georges Mikautadze a finalement tranché. Le futur ex-messin a privilégié le projet monégasque la saison prochaine annonce L'Equipe, tandis que le joueur a calmé les choses.

Rarement un relégué en Ligue 2 n'aura attiré autant de monde que Georges Mikautadze. L'attaquant du FC Metz aura porté le club lorrain pendant toute la seconde partie de saison, passant proche de le sauver grâce à ses nombreux buts : 11 en Ligue 1 et 1 en barrage retour. De quoi pousser énormément de clubs français à vouloir le recruter cet été. Il faut dire que le Géorgien privilégie la France après ses 6 mois difficiles à l'Ajax Amsterdam fin 2023. Lens, le nouveau club de son ancien directeur sportif messin Pierre Dréossi, était intéressé. Rennes poussait aussi en coulisses tout comme l'OL, puisque l'avenir de Lacazette est incertain. Le club rhodanien a formé Mikautadze et ce dernier apprécie toujours les Gones. Cependant, il n'ira pas à Lyon cet été.

Mikautadze remplaçant de Ben Yedder à Monaco

En effet, l'Equipe a révélé ce mardi soir que Mikautadze avait finalement choisi d'aller à Monaco. Le club du Rocher voulait l'attaquant messin depuis l'annonce du départ de Wissam Ben Yedder. Adi Hutter et le directeur sportif monégasque Thiago Scuro ont pris contact avec Mikautadze et ont su le convaincre de les rejoindre en Principauté. Selon les informations de L'Equipe, l'attaquant géorgien a donné son accord verbal à l'ASM.

Très courtisé, notamment en France, l'attaquant international géorgien de Metz Georges Mikautadze a choisi Monaco https://t.co/a3d08Xt770 pic.twitter.com/sa3PGxskS8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 11, 2024

Une bonne nouvelle pour Monaco qui met la main sur un buteur performant pour succéder à Ben Yedder, 118 buts avec Monaco depuis 2019 quand même. On considère que Mikautadze sera complémentaire avec Folarin Balogun et Breel Embolo en attaque. Georges Mikautadze est aussi gagnant dans l'affaire. Le but est de finaliser son transfert juste avant l'Euro pour avoir l'esprit libéré en Allemagne. Surtout, il découvrira la Ligue des champions avec l'ASM en septembre et augmentera significativement son salaire sur le Rocher. Monaco va débourser 20 millions d'euros (+2 millions d'euros de bonus) pour s'offrir l'attaquant buteur 11 fois sur les 12 derniers matchs de championnat.

Une annonce qui a eu le don de faire réagir Mikautadze de manière quasiment instantanée sur Instagram. « Petite info par rapport à mon transfert. Je n’ai toujours pas fait mon choix concernant mon futur club. Je serai ravi de vous annoncer ma décision. Merci à tous », a expliqué le joueur messin, qui a tenu à calmer les ardeurs pour les annonces anticipées, même si tout indique que son choix se porte sur l'AS Monaco.