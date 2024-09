Lens l'avoue, le nouvel OL fait peur

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Battu par Rennes puis Monaco, l'OL s'est relancé avant la trêve en battant Strasbourg. De quoi lancer les Lyonnais sur le plan comptable mais qu'en sera t-il du jeu ? Adversaire dimanche, Lens attend une montée en puissance de l'OL.

Peut-on déjà oublier les fantômes du début de saison passée à l'OL ? En tout cas, cette fois-ci, Lyon n'a pas attendu la 12e journée pour remporter un match en Ligue 1. Après deux lourdes défaites d'entrée, l'OL a rassuré ses supporters en battant Strasbourg 4-3. Le match ne fut pas parfait mais le scénario renversant a rappelé la folle fin de saison dernière, quand l'OL décrochait la Ligue Europa sur le gong. Les Gones doivent maintenant confirmer après la trêve internationale. Certains supporters et observateurs sont quand même dubitatifs. Le match contre Strasbourg était loin d'être rassurant avec les mêmes maux que lors des précédents matchs : une défense fébrile, un milieu pas au niveau et des recrues qui ne justifiaient pas toutes leur prix d'achat.

Still attend un OL amélioré

Autant dire que le déplacement à Lens dimanche peut vite briser l'élan lyonnais. En effet, Lens réalise une entame solide avec son nouvel entraîneur Will Still. Les Sang et Or sont en haut du classement avec 7 points récoltés en trois matchs dont un succès probant contre Brest et un bon nul ramené de Monaco. Mais, ce bilan et l'avance de 4 points sur l'OL ne rassurent pas vraiment Will Still. Le coach lensois s'attend à un match difficile contre l'OL. Loin d'endormir les Gones, la trêve internationale leur a permis de renforcer leur effectif avec la venue de Jordan Veretout notamment.

#RCLOL, 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆́𝒕𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 🎙️



Après la trêve internationale, la @Ligue1 reprend ses droits. À deux jours de la réception de l'@OL à Bollaert-Delelis, l'entraîneur Will Still et @Westar974 ont abordé la rencontre face à la presse.



Retour #ÀChaud 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) September 13, 2024

« Ce sera un très gros match. Sur le plan individuel, Lyon a un talent assez impressionnant. On se prépare à affronter la meilleure version de l’OL, qui a eu un début de saison assez compliqué mais ce qui est normal lorsque l’on intègre plusieurs nouveaux joueurs. Face à Strasbourg, les Lyonnais ont montré de bonnes choses dans un système tactique différent des précédents matchs. On s’attend à une belle affiche du dimanche soir à Bollaert-Delelis », a confié Will Still en conférence de presse avant Lens-OL. De quoi donner un peu d'espoir aux supporters lyonnais alors que leur club préféré reste sur deux revers de rang à Lens et sur quatre matchs sans succès à Bollaert.