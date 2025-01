Le mercato de l’OL chamboulé, c'est imminent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL n'a pas encore les mains libres pour recruter les deux nouveaux joueurs. Le rendez-vous crucial pour avoir le feu vert de la DNCG arrive.

Interdit de recrutement, l’Olympique Lyonnais se plie pour le moment aux sanctions de la DNCG et cherche surtout à se défaire de quelques joueurs. C’est déjà le cas avec Anthony Lopes et Gift Orban, dont les départs allègent la masse salariale et remplissent les caisses. Pierre Sage l’a confié en conférence de presse, il ne serait pas contre d’autres départs, pour alléger cette fois-ci un effectif qu’il juge trop copieux avec des entrainements qui se font parfois à 25. L’entraineur lyonnais se concerte avec sa direction sportive, et des joueurs comme Ernest Nuamah, Maxence Caqueret et Wilfried Zaha sont invités à se trouver un nouveau club au mois de janvier.

Deux joueurs attendent le feu vert

Mais dans le même temps, l’OL va tenter un petit miracle grâce à sa multi-propriété et ses liens étroits avec Botafogo, récent champion du Brésil et d’Amérique du Sud. L’idée est de récupérer Thiago Almada et Luiz Henrique, pour faire encore grandir la formation lyonnaise. Les deux joueurs se voient bien signer à Lyon dans les prochains jours, et John Textor rêve de mettre sur pied deux prêts gratuits. De quoi forcément faire tiquer la DNCG, pour qui il faut que les interdictions soient respectées, notamment en ce qui concerne la masse salariale.

C’est en ce sens que, selon L’Equipe, un rendez-vous crucial va avoir lieu entre l’OL et le gendarme financier du football français dans les prochains jours, afin de savoir concrètement ce qu’il est permis de faire ou pas. Seule certitude, les deux éventuelles recrues ne peuvent pas encore s’entrainer ou se préparer aux matchs avec l’OL, ce qui va retarder leur intégration. Il reste à savoir si la DNCG sera sensible aux arguments évoqués par John Textor, qui a garanti à ses deux joueurs la possibilité de signer dans le Rhône dès cet hiver.