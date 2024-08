L'OL veut la peau de Labrune, c'est confirmé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le 10 septembre prochain, les présidents des clubs de Ligue 1 voteront pour le prochain président de la LFP. Candidat à sa propre succession, Vincent Labrune est favori mais ne fait pas l’unanimité dans tous les clubs.

Malgré une gestion épineuse du dossier des droits TV, Vincent Labrune est le grand favori à sa propre succession à la présidence de la Ligue de Football Professionnel. L’élection se tiendra le 10 septembre prochain, à moins qu’elle soit reportée à la demande des présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ce qui ne semble pas être la tendance des derniers jours. Parmi les principaux opposants à Vincent Labrune, on retrouve Cyril Linette, ancien patron des sports de Canal +. Chez les observateurs, la candidature de l’ancien journaliste est considérée comme très sérieuse, un avis partagé par certains présidents de clubs.

LFP : Cyril Linette prêt à renverser Vincent Labrune https://t.co/ddENdeeuKo — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2024

Très attentif à ce qu'il se passe du côté de la LFP, John Textor a d’ores et déjà son candidat favori dans l’optique de cette élection, et ce n’est pas Vincent Labrune. A en croire les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, le patron américain de l’Olympique Lyonnais soutient officiellement Cyril Linette en vue du 10 septembre prochain. De quoi booster le moral et la détermination du candidat, qui n’est cependant pas encore certain de pouvoir prétendre à la présidence de la LFP car pour être officiellement candidat, il faut récupérer les parrainages nécessaires.

John Textor soutient Cyril Linette

Du côté de l’Olympique Lyonnais, où l’on souhaite visiblement tourner la page Vincent Labrune, on espère de tout cœur que Cyril Linette pourra se présenter face à l’ancien président de l’Olympique de Marseille. John Textor a en tout cas fait son choix, et la question est maintenant de savoir si plusieurs clubs le suivront dans ce choix alors que Vincent Labrune dispose de nombreux soutiens parmi les présidents de clubs de Ligue 1. On le sait par exemple très proche de Jean-Pierre Caillot (Reims) ou encore de Laurent Nicollin (Montpellier), deux dirigeants influents dans les instances du football français.