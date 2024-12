L’OL est « ‍au niveau du PSG ‍», il défie Paris

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Il y a bien longtemps qu'un match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ne s'annonce pas aussi serré que celui de dimanche prochain. L'OL peut regarder les champions de France dans les yeux.

Tandis que le PSG est à l'arrêt et paie au prix fort sa faiblesse offensive, l'équipe de Pierre Sage carbure à plein régime et enchaîne les victoires probantes. Alors, alors que l'Olympique Lyonnais croisera la route des leaders de la Ligue 1 le week-end prochain au Parc des Princes, bien malin celui qui peut se deviner comment va se finir ce choc de la 15e journée de Championnat. Un changement radical dans la mesure où ces dernières saisons, l'OL avait souvent pris l'habitude de prendre des claques contre l'ogre parisien. A moins d'une semaine de ce PSG-OL, Sidney Govou se réjouit de voir son club de coeur a sportivement retrouvé son rang en L1 et n'a plus à avoir peur avant de défier le Paris Saint-Germain sauce Qatar. Un match dont le résultat peut changer radicalement toute la suite de la saison lyonnaise...mais aussi parisienne.

L'OL n'a plus peur du PSG

Dans Le Progrès, l'ancien buteur emblématique de l'Olympique Lyonnais est confiant avant le déplacement de Rayan Cherki et ses coéquipiers au Parc des Princes, tout comme au choc européen programmé jeudi au Groupama Stadium. « On passe cette semaine à un niveau supérieur avec Francfort, l’une des meilleures équipes de Ligue Europa, puis Paris avec tout ce qu’il représente. Il ne faudra pas tout remettre en cause si cela se passe un peu moins bien, car ce qui a été fait a été bien fait. Mais contrairement à la saison dernière, l’OL va jouer ces matches de prestige en étant au niveau de ces deux équipes. En tout cas, on sait qu’il peut l’être. Entre des équipes qui jouaient contre Lyon pour gagner, et qui jouent maintenant pour ne pas perdre, c’est complètement différent dans la façon d’aborder les matches. L’OL était un outsider de renom, il est redevenu une équipe à battre », confie Sidney Govou, heureux de ce retour en force de l'OL.