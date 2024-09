Il supplie l’OL de virer Anthony Lopes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il ne jouera pas de la saison, et pourtant il pèse encore sur le vestiaire et le club. Anthony Lopes est un poids mort et doit être dégagé, demande vivement un consultant.

Le début de saison est une nouvelle fois compliqué à l’Olympique Lyonnais, même si ce n’est pas comparable avec la dernière place de l’an dernier. Néanmoins, le défaite à domicile et en supériorité numérique, a fait basculer la formation de Pierre Sage du mauvais côté, à la fois au niveau comptable et psychologique. Et dans ce bourbier, la situation d’Anthony Lopes n’aide pas à la sérénité. Cet été, l’OL a confirmé son choix de longue date de confier les clés du poste de gardien à Lucas Perri, qui avait attendu sa chance la saison dernière. Exit donc Anthony Lopes, qui se devait de trouver un nouveau club pendant le mercato. John Textor semblait même prêt à faire des efforts pour cela, mais le franco-portugais n’a rien trouvé. Trop gourmand ou pas assez sollicité, c’est difficile à dire, mais son énorme contrat dans le Rhône ne l’a pas incité à changer d’air.

La banderole, la goutte de trop ?

Et selon le chroniqueur Sofiane Zouaoui, la priorité de l’OL doit désormais être de régler le cas Anthony Lopes, en le dégageant purement et simplement du club. Si le gardien qui a la particularité d’avoir été un ancien ultra du club, ne dit pas un mot dans la presse de manière officielle, le fait que, un soir de défaite cruelle lors de l’Olympico, il se permette de relayer une banderole des ultras (« Un Gone ici depuis ses 8 ans mérite un meilleur traitement, force à toi Anthony ») en toute décontraction et sans se poser de questions sur le timing démontre qu’il fait passer son cas individuel avant celui de l’équipe.

Lyon doit se débrouiller pour sortir Lopes. Pas le temps pour dealer avec des pressions internes inutiles. Il est prévenu depuis des mois qu’il sera déclassé et vu son statut + son poste particulier, c’était évident qu’il ne pouvait pas être 2. Gardien moyen, 0 débat. — Sofiane (@___Sofiane) September 25, 2024

Un comportement qui nuit au collectif, alors que le « gang des Lyonnais » est déjà soupçonné de ne pas forcément tirer l’OL dans le bon sens ces dernières années. « Lyon doit se débrouiller pour sortir Lopes. Pas le temps pour dealer avec des pressions internes inutiles. Il est prévenu depuis des mois qu’il sera déclassé et vu son statut et son poste particulier, c’était évident qu’il ne pouvait pas être 2. Gardien moyen, 0 débat. Le relais de la banderole, c’est vraiment la détente totale. Ce club, c’est la défense des intérêts perso et la mise en avant des copains. Depuis janvier, il sait pertinemment qu’il sera plus numéro 1 et c’est d’ailleurs une décision sportive logique », a livré le chroniqueur du Club des 5, qui s’étonne que l’OL ait laissé pourrir cette situation qui provoque forcément quelques tensions sachant la rage de vaincre et de jouer d’Anthony Lopes lors de son long passage à Lyon.

Mais force est de constater que le gardien né à Givors n’a pas croulé sous les offres cet été, et que l’OL a préféré continuer à lui payer son salaire même s’il n’occupe même pas une place dans les deux premiers gardiens du club aux yeux des dirigeants lyonnais.