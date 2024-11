L'OL dans le mur, le clash entre Textor et Aulas l'a terrifié

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena suit toujours l’actualité des Gones. Après une période compliquée l'année dernière, le milieu offensif voit le club rhodanien revenir au premier plan.

Sur le terrain, la situation de l’Olympique Lyonnais n’a plus rien à voir avec celle de la saison dernière. L’équipe entraînée par Pierre Sage occupe le haut du tableau en Ligue 1, bien loin de son statut de lanterne rouge l’hiver dernier. De quoi rassurer Mathieu Valbuena. « J'étais très inquiet pour le club l'année dernière, quand en décembre ils étaient derniers, ils n'avaient pas beaucoup de points, s’est souvenu l’ancien Gone interrogé par Free Foot. Il y avait très peu de chances qu'ils puissent se maintenir. Et c'est vrai qu'ils ont fait une remontada exceptionnelle pour au final faire la Ligue Europa. »

🚨 C'EST EN LIGNE !



Les CONFIDENCES de Mathieu Valbuena : son amour pour l'OM, sa signature à l'OL, l'affaire de la sextape, sa vie à Athènes, les Girondins...



Par ici ▶️ https://t.co/GwFAnUSobe pic.twitter.com/gZHrWVS2aV — Free FOOT (@FreeFoot) November 20, 2024

« Beaucoup de choses se sont passées, il y a eu un changement de propriétaire, des tensions au tout début entre Jean-Michel Aulas et John Textor, a rappelé le milieu offensif d’Athènes Kallithéa. Quand il y a une passe d'armes comme ça, je pense que c'est logique que le club en pâtisse, aussi les joueurs, ça travaille. Il y a eu des choix d'entraîneur compliqués, il y a eu de mauvais choix. Mais je retrouve un Lyon conquérant, avec de la qualité, avec du jeu, avec des choses très positives comme le fait qu'ils aient pu garder Alex Lacazette qui a eu pas mal d'offres. »

Valbuena confiant pour l'OL

« C'est magnifique parce qu'il représente le club, comme Corentin Tolisso qui est aussi important. Ce sont vraiment des joueurs qui aiment Lyon, qui vivent pour ce club. Ils ont une très bonne équipe cette année. Avec la Ligue Europa et le championnat, je pense qu'ils peuvent faire de belles choses. Je revois un Lyon conquérant, ambitieux et ça fait plaisir alors que c'était compliqué il y a un an », s’est réjoui Mathieu Valbuena, sans évoquer les problèmes financiers de l’Olympique Lyonnais.