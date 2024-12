EL ‍: Un OL de gala terrasse Francfort ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ligue Europa, phase de ligue, 6e journée

Groupama Stadium

OL-Francfort 3-2

Buts : Cherki (27e), Fofana (50e), Nuamah (54e) pour l’OL ; Knauff (19e), Marmoush (85e) pour Francfort

L'OL a pris le dessus sur Francfort 3-2 dans un match très spectaculaire. Un succès précieux qui permet aux Lyonnais d'entrevoir le top 8.

Vainqueur de ses trois derniers matchs par trois buts d'écart à chaque fois, l'OL passait un test beaucoup plus sérieux contre l'Eintracht Francfort. Le deuxième de Bundesliga ne tardait pas à inquiéter Perri avec un Ekitike très remuant. Ensuite, Lyon prenait la mesure de son adversaire. Les hommes de Pierre Sage dominaient les débats avec de très nombreuses occasions dont un poteau de Tolisso. Mais, l'inefficacité se payait vite. Profitant d'une glissade de Caleta-Car, Ekitike s'infiltrait et centrait pour Knauff qui fusillait Perri. Ce but n'assommait pas l'OL qui repartait à l'attaque. Cela payait avec une égalisation rapide. Cherki déviait une frappe axiale de Tolisso. Avec plus de 10 frappes, Lyon aurait mérité de prendre l'avantage au repos.

OH NUAMAH QUELLE FRAPPE DU GAUCHE 🤯



Le Ghanéen rentre dans la surface et envoie une enroulée limpide, Trapp ne peut rien faire ☄️#OLSGE | #UEL pic.twitter.com/d2FyV9eFOt — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 12, 2024

Cela n'était que partie remise. Sur un pressing gagnant de Lacazette, Cherki récupérait et servait Fofana qui ajustait Trapp. Dans la foulée, l'OL faisait le break grâce à une superbe frappe enroulée de Nuamah. De quoi récompenser les efforts du généreux ghanéen ce soir. Souverains, les Gones géraient leur avantage. Néanmoins, sur une phase confuse avec un ballon proche de sortir, ils se faisaient piéger par Marmoush. Un but insuffisant pour Francfort puisque l'OL s'imposait 3-2. Un succès précieux qui fait remonter l'OL à la 4e place de la Ligue Europa, dépassant son adversaire allemand.