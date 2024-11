Cherki vendu d'urgence pour sauver l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor a prévenu qu'il ne voulait pas vendre ses meilleurs joueurs au mercato, mais la réalité sera probablement différente pour le propriétaire de l'Olympique Lyonnais.

C'est désormais officiel, l'OL va devoir apporter des garanties financières à la DNCG, Eagle Football Group ne pouvant plus se contenter de faire de promesses, comme celle, par exemple, de faire entrer dans les caisses les recettes d'une vente des parts que John Textor a dans Crystal Palace. Une vente qui n'a toujours pas eu lieu, sachant que l'homme d'affaires n'est que minoritaire dans le club anglais, ce qui limite l'intérêt d'acheter très cher sa participation. Alors, c'est vers le marché des transferts que l'Olympique Lyonnais va devoir se tourner, et cela très rapidement.

Avant même sa conférence de presse, le propriétaire de l'OL a été clair en sortant vendredi de la DNCG : « On ne parle pas de votre joueur préféré, du meilleur joueur, sans avoir quelqu'un pour les remplacer et jouer mieux. Nous sommes à quelques points d'une place en Ligue des Champions et nous n'allons pas compromettre la force de cet effectif ». Sauf que selon Régis Dupont et Hugo Guillemet, Rayan Cherki va probablement être sacrifié au mercato d'hiver pour permettre de faire rentrer dans l'argent frais dans les caisses, sachant que l'été dernier l'Olympique Lyonnais avait reçu des offres à 15 millions d'euros pour l'international Espoirs, auteur d'un superbe début de saison.

Les deux journalistes de L'Equipe affirment que John Textor acceptera d'autant plus facilement de laisser partir Rayan Cherki, qui a prolongé son contrat avec l'OL à l'automne après un énorme bras de fer, qu'il est convaincu que Thiago Almada pourra le remplacer aisément. « Cette opération offrirait un sursis et constituerait un moindre mal pour le club, qui veut à tout prix éviter de se séparer de Malick Fofana, sa plus forte valeur marchande mais aussi son meilleur argument sur le terrain », précisent nos confrères, qui pensent que la DNCG laissera Lyon faire venir le joueur de Botafogo, autre club de la planète Eagle Football Groupe.