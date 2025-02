L1 ‍: Un président de club veut virer DAZN et beIN Sports

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La question des droits TV continue d'inquiéter les présidents de Ligue 1. DAZN souffre en France et pourrait s'en aller en fin d'année. Un retour de Canal+ est réclamé par certains téléspectateurs mais aussi par John Textor.

Mercredi dernier, plus de 2,6 millions de Français étaient devant les différents matchs de Ligue des champions sur Canal+. De quoi rendre fiers les dirigeants de la chaîne cryptée et envieux les patrons de DAZN. La plateforme britannique a une audience bien plus confidentielle, n'ayant séduit que 500 000 abonnés pour le moment. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que la Ligue 1 bénéficie d'une exposition optimale pour son développement futur. La puissance de Canal+, diffuseur du championnat de 1984 à l'été dernier, est énormément regrettée.

La Ligue 1 sur Canal+, le cri du cœur de Textor

De nombreux téléspectateurs sont restés fidèles à Canal+ et espèrent que leur chaîne favorite mettra rapidement la main sur la Ligue 1. Si la LFP et les clubs français sont inquiets des difficultés de DAZN, ils sont extrêmement silencieux concernant le groupe dirigé par Vincent Bolloré. Cependant, John Textor a mis fin à ce silence pesant en marge d'OM-OL dimanche soir. Le propriétaire des Gones a réclamé le retour de Canal+ en Ligue 1 au micro...de Canal+Sport Afrique qui retransmet le championnat de France en Afrique subsaharienne.

Lors d'une intervention sur Canal+ International dimanche dernier, en marge d'OM-Lyon (3-2), John Textor a fait un appel du pied au diffuseur historique de la Ligue 1 en France... qui ne l'est plus pour la première fois depuis cette saison.



➡️ https://t.co/4AUf7FhcZ4 pic.twitter.com/gnA3mA2Yib — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 4, 2025

« Le football, en France, devrait être sur Canal+. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec tous les dirigeants du football français mais c'est un mariage qui doit se refaire. […] Je sais que vous faites un super travail en Afrique mais nous avons besoin que vous fassiez un super job en France », a t-il livré au journaliste français Salim Baungally. Au-delà d'un souhait pertinent sur le plan économique, c'est une manière pour l'Américain d'envoyer des piques supplémentaires à destination de Vincent Labrune et de Nasser Al-Khelaifi.