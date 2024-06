Caqueret vendu 20ME, l'OL accepte l'offre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La carrière lyonnaise de Maxence Caqueret s'est probablement arrêté samedi dernier avec la défaite de l'OL face au PSG en finale de la Coupe de France. Le milieu de terrain a un bon de sortie et un prix.

Sous contrat avec son club formateur jusqu'en 2027, Maxence Caqueret va très certainement découvrir un nouveau club et un nouveau championnat dans les semaines qui viennent. Pur produit du centre de formation de l'OL, le natif de Vénissieux a bien compris que l'heure n'était plus à la fameuse ADN lyonnaise depuis que le club a été racheté par John Textor et qu'une belle opportunité ne pouvait pas se refuser. Et ce dimanche, Le Progrès confirme l'intérêt très vif de Leverkusen pour le milieu de terrain français de 24 ans et que du côté de l'Olympique Lyonnais, on est prêt à laisser partir Maxence Caqueret dès ce mercato estival moyennant une belle offre de la part des champions d'Allemagne. Car du côté de Pierre Sage, on souhaite faire des changements dans un milieu de terrain qui a montré ses limites.

Caqueret, l'OL et Leverkusen, c'est bien parti

Ce cri de Maxence Caqueret reflète tellement notre saison. 🙏



Il vient des tripes, et on sent que les joueurs se libèrent enfin de ce poids du début de saison 😍 pic.twitter.com/bS7WQJJt6E — Media Gones™ (@Media_Gones) May 23, 2024

Et cela tombe bien, Maxence Caqueret n'est pas opposé à un départ de Lyon cet été. « Maxence Caqueret joue en professionnel depuis 2018 et après 170 matches, il peut prétendre tenter l’aventure ailleurs. Il ne serait pas contre et l’avait laissé entendre dans l’entretien accordé au Progrès en avril. C’est dans l’ordre des choses à son âge. Un départ avait failli être conclu l’été dernier. Mais l’ambition était de trouver un club du top 10 européen. Leverkusen tomberait à pic. Les prochains jours en diront plus, mais ce dossier semble avoir de l’épaisseur », précise notre confrère. Pour aboutir à un accord, l'Olympique Lyonnais réclame autour de 20 millions d'euros, une somme raisonnable pour Leverkusen où Xabi Alonso a fait de Maxence Caqueret une de ses priorités lors de ce mercato. Autrement dit le here we go cher à Fabrizio Romano pourrait rapidement se faire entendre du côté de l'Olympique Lyonnais. Et cette fois, ce départ d'un des soldats de l'OL se fera en toute quiétude, loin des remous provoqués par les départs de Barcola et Lukeba l'an dernier.