« ‍C’est n’importe quoi à l’OL ‍», Cherki en témoigne

Par Claude Dautel

Face au FC Nantes, Rayan Cherki a confirmé que depuis sa prolongation de contrat avec l'Olympique Lyonnais il était transformé. Étincelant, le jeune joueur de l'OL était pourtant au placard en début de saison.

Copieusement sifflé lorsqu'il regardait les matchs de l'OL depuis les tribunes du Groupama Stadium en début de saison, Rayan Cherki a reçu une ovation au moment de la présentation des équipes, dimanche après-midi lors de la réception de Nantes. Il est vrai que le milieu offensif de 21 ans enchaîne les prestations de gala, contribuant au regain de forme de l'équipe de Pierre Sage. Un sacré revirement pour un Cherki qui était devenu le mouton noir de l'effectif, et dont la prolongation de contrat était devenu l'enjeu d'un bras de fer XXL avec John Textor. Le propriétaire de Lyon l'avait d'ailleurs concédé en conférence de presse, il n'avait pas compris l'attitude de son joueur au mercato, Rayan Cherki ayant accepté puis refusé de signer au PSG, et idem avec Dortmund. Dans l'After, Florent Gautreau a confié que tout cela témoignait de la situation actuelle à l'OL.

Cherki est énorme, tant mieux pour Lyon

Victoire avant la trêve ✅

On ne lâchera rien 🦁 pic.twitter.com/hkcR1OdBWU — Rayan Cherki (@rayan_cherki) October 6, 2024

Au micro de RMC, le journaliste a dit sa façon de penser. « Cherki c’est le facteur X de l’OL. Contre Nantes, il fait un match énorme. C’est un joueur potentiellement énorme, il a une vitesse incroyable, ça serait bien qu’il s’intègre dans un dispositif. Après, ce qui est marrant et ce qui confirme que c’est n’importe quoi à Lyon, c’est que ce même Cherki devrait disparaître et que maintenant on est en train de dire que Pierre Sage sait comment le faire jouer. C’est dingue et ça montre le délire total qu’est l’Olympique Lyonnais, il devait partir et un mois et demi après cela, il s’impose. C’est génial… », a fait remarquer Florent Gautreau, très fan de Rayan Cherki, mais visiblement moins de la gestion de l'Olympique Lyonnais par John Textor.