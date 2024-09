Rabiot à l’OM, un joueur du PSG réagit

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

La signature d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille fait énormément de bruit du côté du Paris Saint-Germain. En conférence de presse, un ancien coéquipier a réagi de manière glaciale à une question d’un journaliste à ce sujet.

Ce n’est plus un secret, Adrien Rabiot est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain international français de 29 ans, libre depuis son départ de la Juventus Turin, est arrivé sur la Canebière ce lundi soir et a signé dans les prochaines heures un contrat de deux saisons avec l’OM après avoir passé sa visite médicale. Un renfort inattendu, qui a fait réagir les supporters du Paris Saint-Germain, mais également des joueurs et un ancien de ses coéquipiers. Présent en conférence de presse d’avant-match à la veille de l’entrée en lice du PSG en Ligue des Champions contre Gérone, Marquinhos, qui a joué à Paris avec Rabiot, a réagi à une question d’un journaliste au sujet de la signature imminente du milieu avec le rival marseillais.

Marquinhos botte en touche pour Rabiot à l’OM

Le défenseur brésilien, capitaine du PSG et au club depuis 2013, n’a pas souhaité détailler l’arrivée de son ancien partenaire à l’OM : «Pas de commentaire», s’est-il contenté de lâcher froidement en conférence de presse. Ces dernières heures, des propos du joueur qui affirmait il y a une dizaine d’années qu’il ne signerait jamais à l’OM sont remontés à la surface et ont fait réagir les supporters du Paris Saint-Germain qui se sentent forcément trahis par le départ de leur titi pour l’Olympique de Marseille. Un événement qui était difficilement envisageable il y a encore quelques jours et qui ne fait que renforcer l’enflammade des fans de l’OM, qui voient leur équipe réaliser un gros début de saison (trois victoires et un match nul en quatre journées de Ligue 1) et leur club redevenir attractif. Le prochain PSG-OM, prévu le 16 mars prochain, va valoir le détour, notamment en ce qui concerne la réception qu’aura Rabiot lors de son retour au Parc des Princes.