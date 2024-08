OM ‍: Wahi ou Nketiah, Longoria a tranché ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête de plusieurs attaquants lors de ce mercato, l’OM est proche d’un accord pour Youssoufa Moukoko. En plus de l’attaquant du Borussia Dortmund, le club olympien veut recruter Elye Wahi ou Eddie Nketiah.

Le chantier offensif est toujours immense à l’Olympique de Marseille, malgré les arrivées de Mason Greenwood et de Valentin Carboni ainsi que la prolongation du jeune Enzo Sternal. Dans l’idéal, Roberto De Zerbi aimerait recruter encore deux à trois joueurs offensifs, au moins deux buteurs et un ailier. Le dossier Youssoufa Moukoko a bien avancé et sauf surprise, l’attaquant du Borussia Dortmund va rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. En plus de l’attaquant allemand de 19 ans, le club olympien souhaite recruter Elye Wahi ou Eddie Nketiah.

Ces dernières semaines, ces deux pistes onéreuses ont été creusées par le board marseillais. Lens réclame près de 35 ME pour son buteur, une somme similaire à celle exigée par Arsenal pour Nketiah. Echaudé par le tarif fixé par les Gunners, l’OM a pris ses distances, ce qui a fait souffler un vent de panique à Londres puisque les dirigeants anglais sont revenus vers ceux de Marseille, plus enclins à négocier un tarif raisonnable. Mais c’est peut-être trop tard puisque selon les informations du compte insider La Minute OM, la priorité de l’Olympique de Marseille se nomme désormais Elye Wahi.

L'OM a mis la piste Eddie Nketiah en stand-by

En effet, l’attaquant français de 21 ans est à ce jour la cible n°1 du club marseillais au poste d’avant-centre. Malgré le tarif réclamé par Lens, Pablo Longoria est quasiment certain de pouvoir diminuer ce prix. Une tendance confirmée par l’insider Mohamed Toubache-Ter, qui dévoile lui aussi que l’OM vise prioritairement Elye Wahi et qui pense qu’un accord est possible autour des 24 ME. A ce prix, le choix sera rapide et définitif pour Marseille, qui pourrait recruter Elye Wahi pour 10 ME de moins que la somme réclamée par Arsenal pour Eddie Nketiah.

L’attaquant anglais semblait pourtant être la priorité de Roberto De Zerbi, mais les choses ont évolué et c’est désormais vers l’ancien attaquant de Montpellier que penche la balance. Reste maintenant à voir si les dossiers Wahi et Moukoko se régleront vite pour Marseille, qui affronte Brest samedi après-midi lors de la première journée de Ligue 1.