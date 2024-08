OM ‍: Veretout vers un incroyable départ

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Placé dans le loft à l’OM depuis le début de l’été, Jordan Veretout a refusé une grosse offre en provenance du Qatar. Depuis, c’est le calme plat mais contre toute attente, l’international français pourrait rebondir en Ligue 1.

Dans le marasme de l'Olympique de Marseille la saison dernière, Jordan Veretout n’a pas fait tâche, bien au contraire. L’ancien milieu de terrain de l’AS Roma a été l’un des rares joueurs satisfaisants, mais pas suffisamment pour échapper au loft mis en place par Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien ne compte pas sur l’international français, qui doit se trouver un point de chute d’ici la fin du mercato le 31 août prochain. Al-Duhail était très intéressé par Jordan Veretout et lui a transmis une belle offre financière il y a quelques semaines, mais l’intéressé n’a pas donné suite.

OM : Veretout refuse un pont d’or et le regrette https://t.co/Qofw2TwE9R — Foot01.com (@Foot01_com) August 21, 2024

Les pistes ne semblent pas très nombreuses pour le milieu de terrain de l’OM à quelques jours de la fin du mercato, et c’est finalement en Ligue 1 que l’ancien Nantais pourrait rebondir. Contre toute attente, notre confrère Mohamed Toubache-Ter dévoile sur son compte X que le Stade Rennais a manifesté son intérêt pour Jordan Veretout et pourrait rapidement passer à l’offensive. « Dossier Maxime Lopez toujours sur la table du côté de Rennes mais l’option menant à un lofteur prend de l’épaisseur du côté de Rennes… celle du joueur de Marseille en la personne de Jordan Veretout » a publié l’insider, qui dévoile que le Stade Rennais apprécie grandement le profil de l’ancien joueur de l’AS Roma, un club que connait bien le directeur sportif italien de Rennes, Frederic Massara.

Rennes se lance sur Jordan Veretout

La question est maintenant de savoir si le club breton sera en mesure de s’aligner sur le salaire colossal que Jordan Veretout perçoit à Marseille, estimé à plus de 450.000 euros par mois, ce qui en faisait le joueur le mieux payé à l’OM l’an passé juste derrière Pierre-Emerick Aubameyang. Il sera également intéressant de connaître les exigences de Marseille, qui avait négocié un transfert entre 10 et 12 ME avec Al-Duhail en début de mercato, et qui a peu de chances de voir ses prétentions à la baisse avec un joueur auteur d’une saison cohérente l’an passé. A une semaine de la fin du mercato, il semble en tout cas que la situation des lofteurs évolue à l’OM, où Chancel Mbemba est lui aussi de plus en plus courtisé.