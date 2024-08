OM ‍: Riolo et Elye Wahi, ça tabasse déjà

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Lors de la rencontre entre l'OM et le Stade de Reims, Elye Wahi a de nouveau été l'auteur d'une prestation peu réjouissante. Il s'attire donc logiquement les critiques de Daniel Riolo.

Rien n'échappe jamais à Daniel Riolo lorsqu'il s'agit d'évoquer les copies peu propres rendus par certains joueurs. Pour sa première réception de la saison, l'Olympique de Marseille s'est emmêlé les pinceaux et n'a pas réussi à faire mieux qu'arracher le match nul face au Stade de Reims (2-2). Auteur d'un nouveau but, Mason Greenwood a permis aux siens d'égaliser un quart d'heure après que les Rémois avaient renversé le match. Si le contenu du match des Phocéens peut être frustrant car le manque de réussite a été l'un des facteurs majeurs de la non-victoire, Roberto De Zerbi n'a probablement pas apprécié le match d'Elye Wahi en particulier. Pour Riolo, ce match est d'ailleurs révélateur de son véritable niveau.

Daniel Riolo détruit Elye Wahi

Dans l'émission « After Foot » diffusée sur les ondes de RMC, les consultants sont revenus sur le match de l'OM face à Reims. Pour Daniel Riolo, un joueur cristallise l'attention : Elye Wahi. Noté 5,7/10 par Flashscore, l'ancien Lensois a rendu une copie qui ne restera pas dans les annales. En première mi-temps, ce dernier a manqué par trois fois de doubler la marque, ce qui aurait été bien utile à un moment où Marseille gagnait encore 1 à 0.

Son manque de réussite devant le but et sa fragilité dans la création du jeu attirent logiquement les critiques. « Moi ce qui me fait peur chez Wahi, c'est de voir ce qu'il fait sur l'occasion où Greenwood l'envoie au but. Ce qu'il fait techniquement, c'est très très faible. Je ne sais pas si ce n'est qu'une histoire de confiance ou si ce n'est pas aussi une affaire de qualités intrinsèques. Sur les qualités réelles et profondes de ce gars-là, j'ai un doute quand je vois ça », affirme Daniel Riolo. A 22 ans, Elye Wahi a déjà inscrit 42 buts en Ligue 1. C'est probablement sur cette base-là qu'il tentera de retrouver sa confiance. Hué par le Vélodrome à sa sortie, ses débuts à l'OM ne sont pour l'instant pas ceux rêvés.