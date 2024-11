« ‍La vente de l’OM arrivera ‍», il confirme

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Nul ne peut contester le fait que l'Olympique de Marseille est monté d'un cran dans son recrutement. Frank McCourt donne des moyens financiers inédits à Pablo Longoria.

La rumeur d'une possible venue de Paul Pogba à l'OM lorsque sa suspension pour dopage sera terminée en mars 2025 ne suscite même plus un étonnement énorme. Pourtant, il y a quelques mois encore, l'idée de voir Paul Pogba être associé à Adrien Rabiot sous le maillot marseillais et sous les ordres de Roberto De Zerbi aurait fait hurler de rire, puisque l'on disait que Frank McCourt ne voulait plus investir énormément au mercato. L'Américain a donc changé radicalement d'avis en cédant aux exigences de Pablo Longoria, mais pour Thibaud Vézirian tout cela cache désormais très mal le fait que McCourt bénéficie de nouveaux moyens financiers et que cela confirme ouvertement que la fameuse vente de l'OM est lancée. Sur le ton de l'ironie, le streamer estime que tout cela va dans son sens et que les faits lui donnent dorénavant raison.

L'OM est passé de Sanson à Pogba

Et TV de développer sa théorie. « Donc à l’OM, au niveau des rumeurs pour le milieu de terrain, on est passé de Morgan Sanson, Olivier Ntcham sous McCourt, et en claquant des doigts, les rumeurs désormais, c'est Rabiot, qui a signé, et Paul Pogba. Ce qui est bien, c'est donc que l’OM a normalisé l’exceptionnel. On peut dire merci au sponsor particulier et aux partenaires stratégiques, comme CMA CGM, qui ont aidé à plus que doubler le budget de Marseille depuis 2021, comme par hasard. La valorisation du club a suivi (…) La vente de l’OM arrivera en temps et en heure. McCourt a travers la cession de l’OM cherche à avoir de nouveaux business avec le Moyen-Orient dans le cadre de son projet Liberty X et il est en train d'y parvenir (…) Il y a deux ans, je n’avais pas le même discours, tout a changé sur le plan économique, politique… », a confié, dans un live sur Twitch, Thibaud Vézirian, convaincu d'avoir raison depuis quatre ans.