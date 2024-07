L'OM a un accord avec Hee-chan Hwang

Le mercato estival de l'OM se poursuit à un rythme infernal. Le club dirigé par Pablo Longoria a trouvé un accord avec Hee-chan Hwang, mais cela coince encore avec Wolverhampton.

Expérimenté attaquant de Wolverhampton et de la Corée du Sud, Hee-chan Hwang pourrait bien découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. En effet, Footmercato annonce que le joueur de 28 ans aurait déjà négocié un accord avec l'Olympique de Marseille et que c'est désormais aux dirigeants phocéens de s'entendre avec ceux du club anglais pour aboutir à un transfert. Hee-chan Hwang aurait en effet indiqué à son actuel club qu'il était sensible à l'offre de l'OM et qu'il demande à pouvoir être transféré lors de ce mercato. Seul souci, l'avant-centre sud-coréen a encore quatre ans de contrat avec l'équipe qui s'est classée quatorzième de la dernière saison de Premier League, et forcément, Wolverhampton ne le laissera pas partir pour rien.

