OM ‍: Une pépite de 18 ans, Longoria cherche la perle rare en Allemagne

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Toujours à la recherche d’options fiables pour renforcer son attaque, l’Olympique de Marseille a ciblé un jeune attaquant algérien qui évolue en Allemagne. La concurrence s’annonce cependant féroce dans ce dossier.

Malgré une véritable revue d’effectif orchestrée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia durant l’été, l’Olympique de Marseille prospecte toujours le marché et reste à l’affût de jolis coups au mercato. Comme l’annonce le média espagnol AS, le club phocéen fait partie des nombreux clubs intéressés par le profil d’Ibrahim Maza (18 ans), jeune attaquant né en Allemagne mais qui a choisi de représenter l’Algérie. Révélation du début de saison au Hertha Berlin, le joueur a déjà inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en douze apparitions en deuxième division allemande. L’OM, toujours à la recherche d’un joueur offensif pouvant marquer les esprits et compatible avec les idées de jeu prônées par Roberto De Zerbi, suit de près la situation de Maza, sous contrat jusqu’en 2027 avec sa formation actuelle.

L’OM va devoir faire face à la concurrence pour Maza

🚨 Ibrahim Maza l’une des pépites du Hertha Berlin est suivi de près par l’Atlético Madrid l’OM et des clubs de Premier League. À seulement 18 ans il attire déjà l’attention des grands d’Europe 🇪🇺🇩🇿



Via | Foot Boom pic.twitter.com/hrK9LVDB8E — 𝘼𝙇𝙂𝙀𝙍𝙄𝘼𝘾𝙏𝙐𝙁𝙊𝙊𝙏 | 𝘼𝘼𝙁 🇩🇿 (@algeriactufoot) November 12, 2024

Selon la source, l’OM n’est toutefois pas la seule formation européenne de renom à s’intéresser à Ibrahim Maza. L’Atlético Madrid de Diego Simeone s’est également positionné dans ce dossier, tandis que deux autres équipes anglaises, en l’occurrence Leicester et Brentford, peuvent également avancer leurs pions prochainement. Reste à savoir si la direction phocéenne va passer à l’action dès cet hiver, même s’il paraît peu probable de voir le principal intéressé bouger avant l’été prochain. Pour rappel, Valentin Carboni s’est gravement blessé au genou lors de la trêve internationale de septembre et les récentes performances d’Amine Harit, annoncé sur le départ en janvier, ne rassurent pas les supporters. L’arrivée d’un joueur polyvalent, capable de jouer en numéro dix comme sur un côté, est peut-être la solution recherchée par l’OM, qui s’est incliné lors de trois de ses six dernières rencontres de championnat.