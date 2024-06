20 ME pour un flop rennais, la Roma fonce

Arrivé l’été dernier en provenance de Lorient, Enzo Le Fée pourrait quitter le Stade Rennais. Le milieu de terrain plaît à la Roma et à son nouveau directeur sportif Florent Ghisolfi. Les deux parties auraient même déjà trouvé un accord.

De retour au centre d’entraînement ce jeudi pour des tests physiques, le groupe du Stade Rennais risque de changer d’ici la reprise de la compétition. Selon les informations du Parisien, plusieurs joueurs s’interrogent sur leur avenir à cause de l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine. Et certains d’entre eux ne manquent pas de sollicitations. C’est notamment le cas de Désiré Doué, d’Arnaud Kalimuendo et d’Enzo Le Fée qui dispose d’une piste alléchante en Italie.

🟡🔴 AS Roma have made contact with Rennes to ask about conditions of Enzo Le Fée deal.



No agreement in place but talks took place in order to be informed on this possibility, as first called by Le Parisien. pic.twitter.com/xjwAATKSBu