SRFC : Papiers s'il vous plait, Camavinga n'a qu'à demander

Dans : Rennes, Equipe de France.

Jeune prodige du centre de formation de Rennes, Eduardo Camavinga ne cesse d’épater. Au milieu de terrain, le joueur de 16 ans s’active, récupère et porte le danger, avec toujours les bons choix. Forcément, depuis son match parfait face au PSG, la situation du jeune professionnel intéresse du beau monde. Des clubs bien évidemment, désireux de recruter la prochaine pépite, mais aussi des pays, qui lorgnent sur un élément aussi prometteur. A l’heure actuelle, Camavinga possède la double nationalité congolaise et angolaise, et il pourrait très rapidement devenir français.

Selon L’Equipe, les démarches s’accélèrent afin que son père obtienne la nationalité française, ce qui faciliterait ensuite la même chose pour son fils. Tout pourrait être bouclé au début de l'année 2020. Le Stade Rennais et la FFF poussent en ce sens, afin de rapidement sélectionner le joueur dans les catégories de jeunes tricolores. Né en Angola, le milieu de terrain est rapidement arrivé en France, députant le football à l’âge de six ans au sein du club voisin du Drapeau de Fougères, avant de rejoindre le Stade Rennais à seulement 11 ans.