Vitinha prolonge au PSG et gonfle son salaire

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la prolongation de Vitinha au Paris Saint-Germain ne fait désormais plus aucun doute. Malgré un contexte difficile dans la capitale française avec un Luis Enrique de plus en plus remis en cause par son vestiaire, Vitinha va tout de même prolonger son contrat. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’international portugais est sur le point de prolonger jusqu’en juin 2029. L’accord est total et les derniers détails ont été réglés pour la prolongation du joueur recruté à Porto il y a deux ans et demi, et dont le salaire va être revu à la hausse avec cette prolongation de contrat au PSG selon le spécialiste du mercato.

