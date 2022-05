Koulibaly vers le PSG, Sergio Ramos est concerné

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières années, le nom de Kalidou Koulibaly a très souvent été associé au PSG lors des périodes de mercato.

Il faut dire que le directeur sportif parisien Leonardo aime faire ses emplettes en Italie et l’a prouvé ces dernières années en recrutant Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti ou plus récemment Gianluigi Donnarumma. Véritable taulier de la défense de Naples, Kalidou Koulibaly coche toutes les cases pour s’imposer au PSG, raison pour laquelle Leonardo a souvent sondé l’entourage de l’international sénégalais ainsi que les dirigeants de Naples… sans pour autant trouver le moyen de faire venir Kalidou Koulibaly au Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’en face de lui, Leonardo a toujours trouvé des dirigeants napolitains extrêmement gourmands et particulièrement inflexibles en affaires. C’est par exemple le cas du sulfureux président du Napoli, le célèbre Aurelio De Laurentiis. Cela étant, le patron de Naples pourrait revoir ses exigences à la baisse dans le dossier Kalidou Koulibaly cet été, selon les informations d’Il Mattino.

Koulibaly, son prix tombe à 45 millions d'euros

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kalidou Koulibaly (@kkoulibaly26)

Le journal napolitain dévoile que le président Aurelio De Laurentiis ne sera plus aussi exigeant que par le passé dans le dossier Kalidou Koulibaly. Et pour cause, le Sénégalais sera en fin de contrat dans un an et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation de contrat. Par conséquent, Naples commence doucement mais surement à envisager une vente de son défenseur central cet été avant que celui-ci ne soit libre et parte pour zéro euro, ce qui est devenu une véritable mode dans le football européen ces derniers mois. Par conséquent, Naples pourrait accepter une offre au rabais pour Kalidou Koulibaly, par crainte que ce dernier parte libre. Estimé à 100 millions d’euros par son club il y a encore un an, le défenseur du Sénégal pourrait désormais être vendu pour moitié moins. En effet, la somme de 45 millions d’euros est évoquée par Il Mattino, qui affirme que le Paris Saint-Germain est toujours attentif au dossier au même titre que le FC Barcelone ainsi que Manchester City. Il sera désormais intéressant de voir si Leonardo tentera sa chance de nouveau. Cela pourrait dépendre en partie de l’avenir de Sergio Ramos, que le PSG aimerait faire partir tandis que l’Espagnol a lui l’intention d’honorer son contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain.