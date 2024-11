Un crack turc visé en urgence, le PSG accélère

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera très certainement actif l'hiver prochain lors du marché des transferts. Un joueur offensif est notamment courtisé par le club de la capitale.

A Paris, l'inquiétude grandit de jour en jour concernant une qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions. La récente défaite face à l'Atlético Madrid a de nouveau mis en lumière toutes les carences offensives du club de la capitale. L'hiver prochain lors du marché des transferts, il ne serait donc pas étonnant de voir le PSG recruter un nouveau joueur capable de planter des buts. Problème, Luis Enrique n'est pas encore totalement certain de vouloir un élément pouvant occuper le poste d'attaquant. Mais en interne, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes et apprécie notamment le profil de Semih Kiliçsoy.

Kiliçsoy, le PSG convaincu ?

Selon les informations de PSGInside-Actus, le club de la capitale va en effet tenter de boucler le deal pour signer l'international turc de 19 ans, qui évolue sous les couleurs de Besiktas. Déjà, l'été dernier, un accord avait été trouvé avec la formation d'Istanbul pour 20 millions d’euros et 8 de bonus. Mais Kiliçsoy a finalement voulu rester au Besiktas afin de ne pas trop couper son temps de jeu. Compte tenu de la situation au PSG, tout a changé en quelques mois. « Le PSG va relancer les négociations pour finaliser ce transfert dès ce mercato d’hiver avec ou sans l’arrivée de Viktor Gyökeres. En cas d’échec, d’autres pistes ont été approfondies... », souligne notamment PSGInside-Actus.

Si le nom de Gyokeres revient à Paris depuis quelque temps, ce serait plus une opération désirée l'été prochain que cet hiver. Le Sporting est bien parti pour se qualifier au prochain tour de la C1 et le Suédois n'est pas des plus chauds pour abandonner son club en cours de saison. Le club de Lisbonne demande près de 70 millions d'euros pour le lâcher, malgré sa clause de 100 millions. Outre le PSG, le FC Barcelone, Tottenham, Arsenal, Manchester City et Manchester United sont aussi intéressés. Une arrivée de Kiliçsoy parait donc plus facile à boucler pour les champions de France. Mais toute la direction sportive parisienne devra être sur la même longueur d'onde. Et ce n'est pas gagné.