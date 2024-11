Théo Hernandez et le Real font pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG suit Théo Hernandez de longue date, mais l’actuel capitaine de l’AC Milan serait plus favorable à un retour au Real Madrid. Décimé en défense, le club merengue considère désormais cette option.

Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain n’est pas totalement satisfait de sa défense en ce début de saison. Les mauvaises prestations en Ligue des Champions ont jeté le doute sur certains joueurs et parmi eux, Nuno Mendes. Comme indiqué par ailleurs, le club de la capitale suit notamment la situation d’Alejandro Grimaldo afin de prendre la suite du défenseur portugais la saison prochaine. Un autre latéral gauche ultra-offensif plait beaucoup au PSG, il s’agit de Théo Hernandez. Mais la piste du capitaine de l’AC Milan, sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2026, risque de se compliquer selon les informations du site El Gol Digital.

Et pour cause, le média espagnol lâche une bombe en révélant que le défenseur de l’Equipe de France aimerait signer son grand retour… au Real Madrid. Après avoir défendu les couleurs du club merengue de 2017 à 2019 sans jamais vraiment avoir sa chance, Théo Hernandez serait prêt à revenir dans la capitale espagnole afin de cette fois endosser un costume de titulaire indiscutable. Il y a encore quelques mois, cette perspective n’emballait pas les dirigeants de la Casa Blanca, mais la donne a bien changé selon notre confrère Andrès Guzman.

Théo Hernandez vers un retour au Real ?

Ce dernier l’affirme, les nombreuses blessures en défense et notamment celle de David Alaba, qui peut occuper cette position de latéral gauche ainsi que l’irrégularité de Ferland Mendy, sont en train de convaincre le Real Madrid de foncer sur Théo Hernandez. Pour l’heure, on ignore le prix qu’il faudra payer pour arracher le natif de Marseille de l’AC Milan. Mais l’intérêt du Real Madrid change clairement la donne et réduit presque à néant les espoirs du Paris Saint-Germain dans ce dossier, que Luis Campos va continuer de suivre mais qui semble désormais très délicat pour le champion de France en titre.