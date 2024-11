PSG ‍: Alejandro Grimaldo recruté en urgence ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les prestations de Nuno Mendes depuis le début de la saison laissent le PSG sur sa faim, à tel point que le club de la capitale pourrait recruter un nouvel arrière gauche. Le profil d’Alejandro Grimaldo plait à Luis Enrique.

La défense du Paris Saint-Germain n’est pas gage d’une grande sécurité cette saison, notamment dans les grandes affiches de Ligue des Champions. On l’a vu cette semaine, avec de vraies failles face à l’Atlético de Madrid, que ce soit avec Gianluigi Donnarumma mais aussi Nuno Mendes. Décevant contre les Colchoneros, l’international portugais a sans doute livré l’une de ses pires prestations dans la capitale française. En manque de concurrence avec la blessure de Lucas Hernandez, Nuno Mendes pourrait voir débarquer un joueur à son poste dans les semaines à venir, si l’on se fie aux informations du site Jeunes Footeux.

Et pour cause, le média affirme que le Paris SG est très attentif à la situation d’Alejandro Grimaldo, le latéral gauche très offensif du Bayer Leverkusen. Sous contrat avec le champion d’Allemagne en titre jusqu’en 2027, le latéral espagnol de 29 ans verrait d’un bon oeil un départ lors du prochain mercato estival afin de découvrir autre chose, après deux ans en Allemagne. Une situation qui a alerté le FC Barcelone, mais aussi le PSG. L’intérêt du club parisien est d’autant plus fort que Luis Enrique est un grand fan du natif de Valence.

Luis Enrique valide le profil de Grimaldo

Son profil ultra-offensif et sa patte gauche soyeuse ne laissent pas insensibles l’ex-sélectionneur de la Roja, qui verrait d’un bon oeil la venue de Grimaldo dont les qualités sont plus adaptées à son style de jeu que celles de Nuno Mendes. Reste maintenant à voir si le Paris SG matérialisera son intérêt par une offre alors que le joueur est évalué à près de 50 millions d’euros, et si le Bayer Leverkusen acceptera l’idée de s’en séparer à la fin de la saison. Si oui, le joueur devra ensuite trancher entre le Barça et le PSG, deux clubs qui lui font les yeux doux et qui seront au rendez-vous pour l’accueillir l’été prochain.