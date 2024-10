PSG ‍: Un crack surcoté, Zaïre-Emery se vexe

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Rapidement encensé après ses débuts au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery traverse une période plus compliquée. Le milieu de terrain peine à confirmer depuis quelques mois. Et malgré la confiance de ses entraîneurs, le titi parisien vit mal sa situation.

La récente obtention du baccalauréat n’a sans doute pas suffi au bonheur de Warren Zaïre-Emery (18 ans). Depuis quelques mois, le milieu du Paris Saint-Germain peine à confirmer ses débuts étincelants. Le Français avait effectivement impressionné pendant la phase aller du précédent exercice. Avec la confiance de l’entraîneur Luis Enrique, le titi parisien s’était installé dans le onze avec autorité. Sa progression fulgurante avait même convaincu le sélectionneur Didier Deschamps de le convoquer en équipe de France.

Warren Zaïre-Emery était alors présenté comme un futur cadre des Bleus. Seulement voilà, l’international tricolore enchaîne les prestations beaucoup plus neutres. Et l’ex-capitaine des Bleuets vit mal la situation d’après Zouma Camara, qui l’entraînait chez les jeunes du Paris Saint-Germain. « C’est un garçon très exigeant, a décrit le technicien dans L’Equipe. Son talent, son sérieux, son travail l'ont mené là mais c'est cette exigence qui est aussi rare. Elle peut conduire à une forme de frustration. Mais elle ne s'exprime pas par rapport au groupe mais sur lui-même. »

« C’est à lui qu’il en veut »

« Il faut se mettre dans le contexte, c'est un compétiteur, a ajouté Zoumana Camara. Il est dans les temps de passage, même en avance, et là, il joue moins. Et à ce moment-là, c'est à lui qu'il en veut. Par rapport à ça, et je lui en avais parlé, il y a peut-être une notion de relâchement à trouver. Mais non, le maillot bleu n'est pas trop lourd pour lui. Il faut simplement voir qui il y a devant : des titulaires au Real Madrid. En raison de sa maturité, de sa précocité, ses qualités, les regards sont plus durs mais j'ai envie de lui dire : "Warren, le temps fera les choses". » D’autant que Didier Deschamps et Luis Enrique lui accordent toujours leur confiance malgré sa mauvaise passe.