PSG ‍: Rashford fait son choix, Paris est fixé

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain porte toujours un intérêt pour Marcus Rashford. L’attaquant des Red Devils a d’ailleurs pris une décision finale concernant son avenir durant ce mercato estival.

Quel avenir pour Marcus Rashford à Manchester United ? Le joueur issu de l’académie des Red Devils a démarré sa carrière professionnelle il y a dix ans mais il a du mal à franchir un cap. Sa saison 2023/2024 a été compliquée pour son équipe qui a fini à une quelconque huitième place en Premier League, bien loin des attentes initiales. mais également pour le joueur qui n’a pas eu le rendement espéré avec Erik Ten Hag (7 buts et 2 passes décisives en 33 rencontres de championnat). Sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2028, le joueur avait fait l’objet de débats autour d’un potentiel départ et selon les tabloïds britanniques, Rashford a pris sa décision, qui était attendue par tous les clubs qui souhaitaient l’accueillir dont le Paris Saint-Germain.

Pas de départ de Manchester United prévu pour Rashford

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Down The Wings - Manchester United (@downthewings_)

Enfant de MU, l’international anglais (60 sélections, 17 buts) espère retrouver ses sensations mais n’envisage pas un départ si l’on se fie aux indiscrétions révélées par Football Insider. Alors qu’INEOS, qui possède désormais 25% des parts de l’écurie mancunienne, semble avoir de plus en plus d’influence en interne, la confiance règne sur le fait que personne ne pourra s’aligner sur le salaire astronomique du joueur (442.000 livres hebdomadaires). Un coup dur pour le PSG, qui espère renforcer son secteur offensif mais qui va vraisemblablement devoir se tourner vers d’autres pistes moins onéreuses. Le Paris Saint-Germain va se séparer de Xavi Simons et espère plus de continuité en attaque. Les dirigeants du club de la capitale ciblent une autre piste et ne quittent pas l’Angleterre puisque Summerville qui évolue à Leeds est dans les petits papiers du PSG. La recherche de joueurs est lancée, à Paris de trouver la perle rare.