PSG ‍: Mbappé, Messi et Neymar virés, le Qatar adore

Le PSG a définitivement dit adieu aux stars. Après Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé s'en ira à son tour dans quelques jours. De quoi annoncer une nouvelle ère pleine d'incertitude ? Pas pour Nasser Al-Khelaifi, qui se veut optimiste pour le PSG.

Un collectif jeune mené de main de maître par Luis Enrique, voici la définition du nouveau PSG. La période où le club parisien mettait au centre de son projet les grandes stars mondiales est terminée. Cela se voit fortement cet été avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pour le remplacer, on mise sur le Géorgien de Naples Kvaratskhelia. Un jeune joueur talentueux mais bien moins médiatisé que ses aînés Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Un tournant assumé sans regret par le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi.

C'est ce qu'il a exprimé auprès de RMC Sport au dernier congrès de l'ECA à Londres (Association Européenne des clubs). Nasser Al-Khelaifi préfère un onze solide bien construit par Luis Enrique à un PSG qui mise tout sur 3 joueurs uniquement. « Avec tout le respect que je porte à Messi, Neymar, Mbappé et à ce qu’ils ont fait pour le PSG, je leur souhaite le meilleur dans leurs nouveaux défis, mais en tant que club, la star c’est le collectif. L’équipe, le staff et l’entraîneur : ils sont la star », a t-il lâché.

