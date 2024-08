PSG ‍: La piste Lookman réduite en miettes ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant, le PSG a activé la piste Ademola Lookman à la surprise générale. Le profil de l’attaquant de l’Atalanta a été validé par Luis Enrique, mais cette piste s’annonce complexe.

La blessure de Gonçalo Ramos tombe au plus mauvais moment pour le Paris Saint-Germain, qui se retrouve dans une situation délicate à deux semaines de la fin du mercato. Faut-il recruter un avant-centre pour compenser l’indisponibilité de l’international portugais en plus d’un ailler, poste prioritaire de l’état-major parisien en cette fin août ? Dès la fin du match au Havre vendredi soir, la question s’est posée. A priori, le Paris SG a pris la décision de ne pas recruter d’avant-centre dans l’urgence, le club ayant une grande confiance en Randal Kolo Muani. En revanche, la recherche a légèrement évoluée en ce qui concerne l’ailier tant désiré depuis plusieurs semaines.

Le PSG fonce sur Lookman, l’Atalanta sous le choc https://t.co/USD2XwjEFC — Foot01.com (@Foot01_com) August 18, 2024

A la surprise générale, le PSG a activé la piste Ademola Lookman, un joueur de côté mais qui est capable d’évoluer dans l’axe au besoin, au contraire par exemple de Jadon Sancho. Sur le papier, ce dossier a rapidement fait l’unanimité chez les suiveurs du Paris Saint-Germain tant l’attaquant nigérian a réalisé une grosse saison sous les couleurs de l’Atalanta Bergame en 2023-2024. Mais alors que l’on pensait un transfert possible lors de cette dernière semaine du mercato, Daniel Riolo est venu casser l’ambiance sur X. Pour le journaliste de RMC, qui s’est visiblement renseigné sur ce dossier, il est impossible que Ademola Lookman signe au Paris Saint-Germain d’ici le 31 août.

Lookman bloqué par l'Atalanta Bergame ?

« Lookman ne viendra pas au PSG… » a sobrement publié l’éditorialiste de l’After Foot, qui a visiblement eu des informations à ce sujet et qui ne croit pas une seconde en un potentiel retournement de situation. De son côté, Foot Mercato affirme que le Lookman veut rejoindre la capitale française et que son attitude « énerve » au plus haut point les dirigeants de l’Atalanta Bergame. Ceux-ci pourraient tout simplement décider de bloquer le joueur et cela peu importe la somme mise sur la table par le Paris Saint-Germain lors de cette dernière semaine du mercato. Voici en tout cas un dossier inattendu que l’on avait pas vu venir et qui risque de nous tenir en haleine lors des quinze prochains jours.