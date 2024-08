PSG ‍: La gestion du cas Mbappé est choquante

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Kylian Mbappé est acté depuis de longues semaines au PSG, mais l’identité de son successeur dans la capitale est toujours un mystère. De quoi surprendre les spécialistes du mercato.

Les supporters du Paris Saint-Germain attendent désespérément de savoir qui sera recruté pour compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Cela fait plusieurs semaines que la venue du capitaine des Bleus dans la capitale espagnole est actée et pourtant, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont toujours pas bouclé la signature de son successeur. Les noms de Victor Osimhen, Nico Williams ou encore Jadon Sancho sont évoqués avec insistance, sans même que l’on sache si Luis Enrique désire davantage un ailier ou un buteur, puisque Kylian Mbappé jouait aux deux postes.

Il n’aurait pas été étonnant de voir le PSG miser sur Victor Osimhen, un attaquant que Luis Campos connait bien et qui figure sur le marché des transferts puisque Naples souhaite s’en séparer. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, le champion de France en titre joue la montre, désireux de ne surtout pas surpayer le moindre joueur. De quoi choquer Dario Canovi, agent de joueurs implanté en Italie et qui est très surpris par la politique du Paris Saint-Germain. « Osimhen au PSG ? Tout dépend s’ils vont réussir à vendre Kolo Muani. Je pense que s’il ne part pas, Paris aura du mal à recruter Osimhen. Naples n’a toujours pas d’acheteur pour son buteur nigérian car personne ne veut payer la clause du joueur » a d'abord commenté l'agent de joueurs italien avant de conclure.

La tactique du PSG avec Osimhen surprend en Italie

« Personnellement, je pensais qu’en perdant Mbappé, le PSG allait vite se positionner sur Osimhen pour le remplacer mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. Il arrivera peut-être à Paris à la fin du mercato, je ne sais pas… Peut-être que Naples va finir par baisser ses exigences car sinon, ils vont devoir le garder » a commenté Dario Canovi sur Radio Marte. L’immobilisme du PSG surprend donc du côté de l’Italie, où l’on pensait le club parisien plus déterminé à remplacer Kylian Mbappé, quitte à surpayer un peu Victor Osimhen. Mais cette politique des dépenses sans compter semble révolue au Paris Saint-Germain, où Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne veulent plus répéter les erreurs du passé.