PSG ‍: Kolo Muani poliment viré dès le 1er janvier

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Encore une fois mis à l'écart par Luis Enrique pour le match de ce mercredi à Monaco, Randal Kolo Muani sait que son avenir n'est plus au PSG. Un club de prestige tape déjà la porte de Nasser Al-Khelaifi.

« Je ne peux convoquer que 20 joueurs. Je sais que je ne parle pas français, mais je ne peux pas être plus clair en espagnol. Celui qui ne comprend pas, ce n’est pas mon problème. » Mardi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain avait répondu laconiquement à l'absence de Randal Kolo Muani dimanche dernier contre l'OL, mais à quelques heures de la rencontre face à l'AS Monaco, Luis Enrique a décidé encore une fois de laisser l'avant-centre français au placard. A deux semaines de l'ouverture du marché hivernal des transferts, le joueur acheté pour 95 millions d'euros en 2023 est clairement sur le départ du PSG, le message envoyé par l'Espagnol étant sans détour. Et déjà, un club très haut de gamme frappe à la porte de Nasser Al-Khelaifi.

Kolo Muani et le PSG c'est fini

Ivan Cardia, journaliste pour Tuttomercatoweb et Tuttosport, révèle que la Juventus a un très vif intérêt pour Randal Kolo Muani, au moment où l'équipe de Thiago Motta traverse un gros trou d'air en Serie A. « Il y a une idée qui circule pour renforcer l'équipe dans l'immédiat : il s'agit de Randal Kolo Muani, un attaquant né en 1998 qui n'a plus sa place au Paris Saint-Germain. L'idée de Cristiano Giuntoli est de profiter de cette situation pour recruter le joueur sous forme de prêt », explique le spécialiste italien du mercato. Du côté du PSG, on ne dira probablement pas non à un prêt de l'attaquant international français, mais les dirigeants parisiens souhaiteront inclure une option d'achat dans le contrat, Luis Enrique n'étant pas décidé à accorder une deuxième chance à Kolo Muani la saison prochaine, du moins s'il reste entraîneur du Paris Saint-Germain.

En rejoignant la Juventus, le natif de Bondy serait tout de même dans un club capable de lui permettre d'oublier ce passage totalement raté au PSG, et de confirmer à Didier Deschamps qu'il peut compter sur lui en équipe de France dans la perspective du Mondial 2026. Recruté à la demande de Nasser Al-Khelaifi dans les ultimes heures du mercato 2023, Randal Kolo Muani n'était visiblement pas fait pour Paris.