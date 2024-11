PSG ‍: Catastrophe dans le dossier Milan Skriniar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG aimerait se débarrasser de Milan Skriniar lors du prochain mercato. Mais alors que plusieurs clubs sont intéressés, il est finalement peu probable de voir l’international slovaque quitter Paris.

Utilisé à trois reprises par Luis Enrique depuis le début de la saison, Milan Skriniar ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain en cas d’offre lors du mercato hivernal. Et le club de la capitale ne sera pas très exigeant pour se séparer de son expérimenté défenseur central de 29 ans, ouvrant même la porte à un prêt avec prise en charge partielle du salaire. Reste que selon L’Equipe, le départ de l’ancien capitaine de l’Inter Milan est loin de se concrétiser. Le quotidien national révèle que plusieurs clubs sont intéressés par le joueur. La Juventus Turin, des clubs saoudiens ou encore des formations de milieu de tableau en Premier League par exemple. Tous les feux semblent au vert pour un départ en janvier ?

Ce n’est pas si simple. Car pour L’Equipe, le profil « si spécifique » du joueur et son salaire colossal estimé à 9,5 millions d’euros par an sont deux freins presque rédhibitoires. « Dans ce contexte, l'Arabie saoudite peut-elle être une solution ? Peu probable l'été dernier, cette piste n'est plus aujourd'hui à écarter totalement » tranche notre confrère Hugo Delom. En Angleterre, des clubs sont intéressés mais les dirigeants britanniques redoutent tout de même que son manque de vitesse soit rédhibitoire dans un club tel que la Premier League.

Aucune porte de sortie pour Skriniar en janvier ?

Enfin, la Juve cherche un remplaçant à Bremer, mais c’est financièrement que cela risque de coincer pour la Vieille Dame. Autant dire que le Paris Saint-Germain va peut-être devoir se résoudre à conserver son défenseur six mois de plus. En espérant que l’été prochain, la situation puisse s’arranger pour un départ de Skriniar. Mais le problème sera le même, notamment le salaire colossal d’un joueur sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028 et qui n’a pas du tout l’intention de faire des concessions financières.