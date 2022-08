PSG : Neymar et sa bande de potes, Galtier fait le videur !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs mois, Neymar traine une sale réputation au PSG. Le débat fait rage pour savoir si le numéro 10 peut réellement changer. Christophe Galtier va l'aider.

Malheureusement pour eux, les supporters du Paris Saint-Germain n’ont quasiment jamais eu la possibilité de profiter du Neymar version FC Barcelone. Et pour cause, de nombreuses blessures et un manque de sérieux en dehors des terrains ont jalonné l’aventure parisienne de l’international brésilien pour le moment. Au fil des blessures et des mois, Neymar s’est bâti une sale réputation à Paris, celle d’un fêtard davantage concentré sur les carnavals et sur les parties de poker en pleine nuit que sur le football. Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez est persuadé que Neymar va tordre le coup à sa sale réputation cette saison dans la capitale française. Interrogé par BeInSports, Luis Fernandez a confié que selon lui, le n°10 du PSG allait même tout le monde d’accord en 2022-2023.

Luis Fernandez croit toujours en Neymar

Un avis en partie construit sur la préparation réussie de Neymar, très intéressant lors des matchs amicaux au Japon et resplendissant lors du Trophée des Champions contre Nantes en Israël. « On a retrouvé Neymar. Il y a tellement de critiques qui lui tombent dessus qu'il a envie de les faire taire. Il s'est peut-être préparé différemment. C'est une question d'attitude et de mentalité. Il a vraiment envie d'être reconnu autrement que ce qu'on dit actuellement sur lui. Il est en train de changer, il y a eu un déclic » estime Luis Fernandez, convaincu que Neymar va tout casser cette saison au Paris Saint-Germain sous les ordres de Christophe Galtier.

Galtier va gérer Neymar à sa façon

C’est également ce que l’entraîneur parisien espère, lui qui s’est très vite prononcé en faveur d’un maintien de Neymar dans l’effectif lors de sa première conférence de presse. Et cela à une époque où la tendance était plutôt de souhaiter le départ du Brésilien après les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, qui avait fait passer le message que les joueurs non-concernés par le projet étaient invités à partir… pour répondre à une question sur l’avenir de Neymar. La tendance s'est donc inversée, et c'est une très bonne chose, car le PSG a encore beaucoup à tirer du Brésilien dans les années à venir.

C'est l'avis tranché de son compatriote Cris, interrogé sur RMC sur ce que peut amener le nouvel entraineur parisien à son numéro 10. Et pour l'ancien Policier, qui prend les commandes du Mans en National 1, l'erreur est quand même d'oublier à quel point Neymar est talentueux, mais aussi un leader assoiffé de victoires. « C’est le joueur le plus important de l’équipe nationale, un des capitaines. Les critiques sont parfois trop dures. Regardez ce qu’il fait pour le foot, son palmarès, ils sont peu à en avoir un comme le sien. Que ce soit en Europe ou au Brésil il est critiqué mais en équipe nationale il fait tout le temps la différence avec qui il a pratiquement tout gagné. La seule chose sur laquelle on peut le critiquer c’est peut-être son hygiène de vie, ce qu’il fait hors du terrain mais on doit analyser ce qu’il fait sur le terrain. J’ai eu Christophe Galtier comme adjoint (à Lyon en 2007-08), je sais qu’il va lui faire du bien. Il va savoir le contrôler mais Neymar a une vie que l’on connait tous. Il habite avec ses copains, ses amis d’enfance mais pour moi sur le terrain il fait son job », a reconnu Cris, persuadé que Neymar peut faire des efforts et être décisif, mais qu'il ne pourra pas non plus renier le fêtard qu'il est. Comme souvent, si les résultats sont là et que son niveau de performance est au rendez-vous, ses écarts extra-sportifs risquent de beaucoup mieux passer auprès du PSG et de ses supporters.