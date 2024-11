PSG ‍: Campos prolongé, il dénonce une imposture

Dans : PSG.

Le PSG devrait prochainement annoncer plusieurs prolongations de contrat. Si le deal est bouclé avec Luis Enrique, il pourrait en être de même avec Luis Campos.

A Paris, on veut miser sur la stabilité. Le PSG fait confiance à Luis Enrique et son projet de jeu. L'Espagnol apprécie le temps qu'il vit dans la capitale et souhaite s'inscrire dans la durée avec les champions de France. La direction francilienne veut contenter son entraineur, qui souhaite également voir rester Luis Campos. Les deux hommes travaillent bien ensemble et l'équilibre est important dans un tel club. D'ailleurs, le PSG est plus que motivé à l'idée de prolonger le conseiller sportif portugais, qui sera en fin de bail l'été prochain. Cependant, l'idée d'une prolongation de Luis Campos au Paris Saint-Germain est loin de ravir tout le monde parmi les fans et observateurs du club francilien. Et ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

Luis Campos, Walid Acherchour hallucine

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Je trouve la possible prolongation de Luis Campos imméritée par rapport à son bilan sportif au PSG. Hormis deux ou trois exceptions... il y a très peu de satisfactions. Il a ramené Galtier et ça a été un désastre. Mais aussi Ekitike, Soler, Ugarte, Mukiele, Skriniar, Fabian Ruiz, Renato Sanches et j'en passe. (...) Quand tu as dépensé 600 millions plus un coach qui a ralenti le projet du PSG, je ne vois pas pourquoi il devrait être prolongé. Il faut une symbiose et une histoire qu'on nous raconte. Ok sur la stabilité mais c'est par défaut. Il doit être jugé sur son bilan sportif. Quand je vois l'effectif actuel du PSG et ce qui a été dépensé, c'est insuffisant. Sa prolongation devrait être débattue ». Le prochain mercato hivernal pourrait encore jouer sur sa prolongation de contrat, alors que Paris a eu du mal à se renforcer déjà l'été dernier. Le manque de profondeur du PSG, également désiré par Luis Enrique, pourrait finir par porter préjudice aux ambitions franciliennes.