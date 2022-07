Galtier, mercato... le PSG convoque tout le monde mardi à 14h

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Une partie des joueurs parisiens a repris le chemin du Camp des Loges ce lundi et à priori c'est mardi que Christophe Galtier va être officiellement nommé entraîneur du PSG.

Les vacances sont terminées au Paris Saint-Germain, et même si Kylian Mbappé et certains de ses coéquipiers ne reviendront que dans une semaine au Camp des Loges, plusieurs joueurs, dont Mauro Icardi et Georginio Wijnaldum, étaient ce lundi matin au rendez-vous fixé par le club de la capitale. Pour l’instant, le PSG n’a rien communiqué concernant un changement d’entraîneur, même s’il est évidemment acquis que Mauricio Pochettino va être viré et que l’entraîneur argentin sera remplacé par Christophe Galtier sur le banc des champions de France de Ligue 1. Cependant, le suspense se termine.

Le PSG va parler ce mardi à 14h

🔜🎥🎙️



Une conférence de presse se déroulera dans l’Auditorium du Parc des Princes ce mardi 5 juillet à 14h.



Un évènement qui sera diffusé en direct sur #PSGtvhttps://t.co/Mb8N6rCJ8q — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 4, 2022

Ce changement d'entraîneur devrait même être officialisé d’ici mardi, puisque Foot01, comme d’autres médias, a été convié à une conférence de presse qui se tiendra mardi à 14 heures dans l’auditorium du Parc des Princes. Dans son invitation le Paris Saint-Germain ne précise pas le motif de ce rendez-vous donné à la presse mais il n’y a clairement aucun suspense, le PSG indiquant, pour ses supporters, que cette conférence de Nasser Al-Khelaifi sera « sera diffusée en direct sur les plateformes officielles du Paris Saint-Germain : réseaux sociaux, site internet et application. » Il s'agira du premier rendez-vous entre les dirigeants du club de la capitale et les médias depuis l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, même si Nasser Al-Khelaifi s'était exprimé il y a deux semaines dans Le Parisien.