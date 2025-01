PSG ‍: Achraf Hakimi, une offre folle pour divorcer

Au fond du trou en Premier League, Manchester United a besoin de joueurs réputés pour remonter la pente. Ruben Amorim a trois cibles au mercato, regardant encore une fois du côté du PSG.

Les hommes changent, les difficultés restent à Manchester United. Ogre du football anglais il n'y a pas si longtemps, le club mancunien n'est que l'ombre de lui-même désormais. 13es de Premier League, les Red Devils n'ont pas profité de l'arrivée de Ruben Amorim sur le banc pour se relancer. Avec le Portugais, Manchester United perd autant de matchs qu'avec Erik Ten Hag. De quoi mettre en lumière les limites d'un effectif pourtant renouvelé à chaque mercato depuis plusieurs années. Cela manque de talent et de caractère chez les joueurs mancuniens. De nouveaux recrutements sont déjà indispensables.

Ruben Amorim l'a bien compris, faisant récemment le forcing pour récupérer Nuno Mendes au PSG. C'est pour le moment un échec, mais cela ne décourage pas le manager portugais. Selon le média espagnol Fichajes, Amorim convoite à présent l'autre latéral parisien Achraf Hakimi. Les qualités offensives du Marocain font envie à l'entraîneur de Manchester United en quête d'un piston droit pour animer d'un système offensif des Red Devils qui est d'une faiblesse énorme pour un club d'un tel standing.

