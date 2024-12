Nuno Mendes, le PSG confirme un clash fracassant

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG bataille ces derniers jours pour tenter de prolonger Nuno Mendes. Mais l'international portugais est séduit par la possibilité de signer à Manchester United. Avec une avancée majeure en ce sens.

Le PSG n'a s'attendait sans doute pas à devoir gérer le dossier Nuno Mendes. Sa prolongation était annoncée comme proche mais finalement, le Portugais n'est plus si chaud pour signer un nouveau bail dans la capitale. Les raisons ? Le fait d'être un des moins bons salaires du club parisien malgré son statut de titulaire, son utilisation dans le jeu par Luis Enrique mais aussi l'arrivée du Manchester United de Ruben Amorim, qui charme l'ancien du Sporting. Si le Paris Saint-Germain va encore tenter de prolonger son crack dans les prochains jours, les champions de France commencent de plus en plus à envisager un avenir sans lui.

Nuno Mendes, le PSG se prépare déjà à une vente

Selon les informations de Sky Sports, les pensionnaires du Parc des Princes ont d'ores et déjà fixé le prix du latéral gauche, à savoir 50 millions d'euros. Nuno Mendes sera en fin de contrat en juin 2026 avec le PSG mais est actuellement l'un des meilleurs joueurs à son poste, ce qui explique ce prix costaud. Outre Manchester United, d'autres formations devraient aussi tenter le coup pour le récupérer. Beaucoup de choses peuvent encore se passer dans ce dossier mais Paris a bel et bien mis fin à l'ère des statuts. Les Franciliens ne veulent pas céder aux demandes du clan Mendes, qui imagine donc pour la première fois très sérieusement un avenir loin du PSG.

Un gâchis même si les champions de France ne manqueront pas d'idées pour le remplacer. De son côté, Nuno Mendes a une saison à terminer et Luis Enrique pourrait lui donner les garanties qu'il veut, du moins sportivement, avec plus de libertés offensives. En attendant, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas céder dans les négociations, et ouvre donc la porte à un départ de son latéral portugais si jamais un club y met le prix. Une preuve que le dirigeant qatari a pour ambition de remporter ce bras de fer et de ne plus céder avec des prolongations de contrat signées les yeux fermés.