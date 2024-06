Messi en veut à ses voisins parisiens, mais pas au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après un passage glorieux au FC Barcelone, Lionel Messi a disputé deux saisons mitigées au Paris Saint-Germain. L'Argentin garde un souvenir moyen de son aventure parisienne, mais sans aucune rancune.

Arrivé comme un roi à Paris, Lionel Messi a presque quitté le club de la capitale soulagé. Un sentiment partagé par les supporters, estimant que la Pulga ne donnait pas assez sur le terrain, notamment en Ligue des Champions, où son bilan est insuffisant en match à élimination directe. Toutefois, l'Argentin est lié à jamais au PSG, pas seulement parce qu'il y a joué durant deux saisons, mais parce qu'il est devenu champion du monde, le titre le plus important de sa carrière. Dans un entretien accordé à ESPN, Leo Messi a confié qu'il n'en voulait pas à Paris malgré la manière dont s'est déroulé son passage. Le joueur de l'Inter Miami confirme également ses difficultés à s'adapter à une nouvelle vie, avec les bouchons, les difficultés à trouver une maison et même ses voisins, lui qui avait auparavant passé plus de 20 ans à Barcelone, avec sa famille.

Son passage mitigé à Paris ? Messi n'est pas rancunier

✨ Messi keeps making history in MLS! With a goal and assist during the weekend, he became the fastest to reach 25 goal contributions in just 12 games! 🐐 pic.twitter.com/msuQaLJwNZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 4, 2024

« Je n’ai rien contre eux, mais malheureusement, cela ne s’est pas passé comme je l’espérais. Personnellement, j’ai eu du mal avec le changement. C’était très difficile pour nous. Ça m’a beaucoup affecté émotionnellement. Mais, pendant mon séjour à Paris, j’ai vécu la meilleure chose qui me soit arrivée : devenir champion du monde. À Paris, les voisins sonnaient pour que mes fils arrêtent de jouer au ballon. C’était difficile pour nous » a évoqué le joueur de 36 ans. Désormais installé aux États-Unis, en Floride, dans un climat et un cadre de vie qui se rapprochent plus de la Catalogne, avec moins de pression concernant les résultats, Lionel Messi termine tranquillement sa fin de carrière, où il aura tout gagné. Si son passage au PSG peut être considéré comme une tache noire, il ne garde aucune rancœur.