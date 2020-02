PSG : Pierre Ménès époustouflé par ce grand numéro !

Dans : PSG.

Pierre Ménès était sur le plateau du Canal Football Club quand Leonardo a réalisé un incroyable show de près de 10 minutes. Pour le consultant de C+, le directeur sportif du PSG mérite 20 sur 20.

Que l’on soit supporter ou non du Paris Saint-Germain, il est évident qu’en faisant revenir Leonardo l’été dernier au poste de directeur sportif, l’émir du Qatar a visé dans le mille. Car désormais la communication du PSG est confiée à l’ancien joueur brésilien, maître en la matière, là où Nasser Al-Khelaifi était plutôt très peu à l’aise. Et à ceux qui doutaient du talent de Leonardo, l’intervention en direct sur Canal + de ce dernier après le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais a été une réponse idéale. Micro à la main, le dirigeant du PSG a balayé l’ensemble des dossiers avec un style inimitable. Pour Pierre Ménès, présent sur le plateau du Canal Football Club, Leonardo a été parfait de bout en bout.

Selon le consultant de Canal+, le directeur sportif brésilien du Paris SG a réussi à tout synthétiser. « Avec l’intervention de Leonardo pendant le debrief du CFC. On a assisté à une masterclass de communication. Le Brésilien a réglé des comptes, asséné aussi quelques vérités. Notamment sur le fait que le PSG est dans une super dynamique et qu’il n’y a pas tant de raisons que ça d’avoir peur de Dortmund, mis à part une hypothétique malédiction qui frapperait le club. Quand Haaland a marqué 7 buts lors de ses 3 premiers matchs, c’est tout juste s’il n’allait pas détruire le PSG à lui tout seul. Mais quand Dortmund perd 4-3 à Leverkusen ce week-end, je n’entends pratiquement rien à ce sujet. Il y a aujourd’hui une psychose savamment entretenue par certains, parce qu’évidemment le PSG qui se vautre en 8e de finale de LDC ça fait plus vendre que s’il se qualifie. Je me mets à la place de Leonardo. Quand tu es directeur sportif du club, ça doit être assez fatigant », avoue Pierre Ménès, qui donne une note parfaite au directeur sportif du Paris Saint-Germain.