Marquinhos gangréné par son clan, coup de chaud sur le PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'été a été plus chaud que prévu pour Marquinhos, qui a reçu une offre copieuse d'Arabie Saoudite. Son entourage a poussé pour qu'il claque la porte du PSG.

Elu capitaine du PSG par ses coéquipiers cette semaine, Marquinhos a certainement apprécié cette marque de confiance, lui le défenseur arrivé de la Roma il y a 10 ans alors qu’il était totalement inconnu en France. Depuis, le Brésilien s’est imposé comme la valeur sure de la défense central parisienne, même s’il a eu du mal à trouver un partenaire régulier en charnière. Après un petit passage à vide il y a quelques années, Marquinhos vient de vivre une saison complète et sérieuse, et sa prolongation de contrat signée en 2023 pour l’emmener jusqu’en 2028 lui permet de voir les choses sereinement.

Son salaire du PSG encore amélioré, ses proches sont tentés

Néanmoins, l’été a été plus agité que prévu en ce qui concerne son avenir. Luis Enrique compte sur lui pour les prochaines saisons donc la question ne s’est pas posée au niveau du club. Mais le joueur a reçu des offres en provenance d’Arabie Saoudite, avec bien évidemment la perspective de toucher un salaire encore amélioré par rapport à ses 13 millions d’euros annuels que le PSG lui lâche. Un pont d’or fait par Al-Ittihad qui n’a pas fait vaciller Marquinhos, conscient qu’il était bien actuellement à Paris. Mais Le Parisien le révèle ce samedi, la musique a été différente au sein de son entourage et de sa famille. Certains membres de son clan ont poussé pour un départ du PSG afin de dire oui à la nouvelle aventure dans le Royaume du Golfe et des milliardaires. Le coup de pression n’a pas fonctionné et « Marqui » a eu le dernier mot, permettant à Paris de s’éviter le coup de stress de devoir recruter un défenseur central supplémentaire.

A 30 ans, le Brésilien a encore du temps devant lui avant d’envisager un avenir doré, et nul doute qu’avec ses moyens colossaux l’Arabie Saoudite reviendra à la charge dans les années à venir. Il faudra donc surveiller l’entourage du défenseur, qui semble estimer que le temps est bientôt venu pour un changement de cap, même si c’est encore Marquinhos qui a le dernier mot concernant la suite de sa carrière. Une très bonne nouvelle pour le PSG.