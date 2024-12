Le PSG tient enfin son buteur, il a coûté 65ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain est en plein doute concernant son secteur offensif. Dans sa quête d'un numéro 9, Luis Enrique a tâtonné, mais l'entraîneur du PSG peut désormais dormir tranquille.

Faux neuf, vrai neuf, les supporters des champions de France se sont grattés la tête face aux choix tactiques de leur entraîneur. Mais mardi soir, contre une équipe de Salzbourg d'une infinie faiblesse, Luis Enrique n'a pas fait de dinguerie et il a choisi d'aligner Gonçalo Ramos dès le coup d'envoi. Revenu de blessure, l'attaquant portugais recruté l'an dernier pour 65 millions d'euros est de nouveau à la disposition du PSG et cela change tout. Même si un premier raté seul à 1 mètre du but a donné des sueurs froides aux fans parisiens, le buteur de 23 ans a ensuite trouvé le chemin des filets, et surtout, il a offert des solutions à ses coéquipiers.

Gonçalo Ramos relance le PSG

Résultat, même si le Paris Saint-Germain n'est pas redevenu un monstre offensif, le retour de Gonçalo Ramos après une blessure qui l'a éloigné des terrains depuis la 1ʳᵉ journée de Ligue 1 est la meilleure des nouvelles pour le club de la capitale. Ancien joueur du PSG, Laurent Robert pense qu'effectivement avec l'attaquant portugais, Paris s'offre de nouvelles perspectives sans obligatoirement avoir besoin de dépenser énormément au prochain mercato.

❤️💙🔫🇵🇹 Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain c’est 15 buts, son premier en Ligue des Champions ! C’est la 5e fois qu’il combine sur un but avec Hakimi (2 passes décisif de Gonçalo, 3 d’Achraf), c’est plus qu’avec tout autre partenaire. pic.twitter.com/Ohrq8M6pg0 — Paris No Limit (@Xparisnolimit) December 11, 2024

S'exprimant dans Le Parisien, l'ancien milieu de terrain ne masque pas son plaisir de voir Gonçalo Ramos être le buteur tant attendu au PSG. « Paris joue avec des ailiers et des latéraux qui montent et auparavant ils n’avaient pas de solutions. Ramos fait des courses, des appels, des contre-appels, il sait se faire oublier. Il sert beaucoup dans la récupération du ballon, vient se replacer dans le bloc-équipe. On voit que c’est un garçon généreux, c’est tout à son honneur. C’est le joueur qui a manqué dans ce début de saison à Paris. On voit dans l’organisation qu’ils ont besoin d’un garçon comme lui, un renard dans les surfaces », explique Laurent Robert au sujet de l'international portugais.

Bien évidemment, tout cela est à confirmer dans les semaines qui viennent, et déjà dès dimanche contre l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Face à une formation qui tourne à plein régime, le Paris Saint-Germain aura bien besoin d'un Gonçalo Ramos des grands soirs et confirmer ainsi que l'achat d'un buteur au mercato d'hiver n'est pas une priorité absolue.