Gonçalo Ramos officiellement prêté au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pour l'annonce officielle de la signature de Gonçalo Ramos, le PSG a donné la parole à Pedro Miguel Pauleta. L'Aigle des Açores, auteur de 109 buts avec Paris, a demandé à son compatriote de marcher sur ses traces avec le Paris Saint-Germain.

Arrivé ce lundi à Paris, le jeune attaquant portugais de Benfica n'a pas traîné à s'engager avec les champions de France, puisque quelques heures après avoir passé sa visite médicale, le PSG a officialisé la signature pour un an, avec option d'achat, de Gonçalo Ramos. Le Paris Saint-Germain n'a évidemment pas détaillé l'aspect financier de l'opération avec le club portugais, mais on évoque un prêt payant de 20 millions avec une option d'achat obligatoire de 45 millions d'euros et 15 millions de bonus.

Agé de 22 ans, l'international portugais a marqué 19 buts dans le championnat du Portugal et 3 buts en Ligue des champions la saison passée avec son club. « C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs », s'est réjoui le nouveau joueur parisien. La signature de Gonçalo Ramos ne devrait pas marquer la fin du recrutement offensif du PSG, puisque Ousmane Dembélé devrait rapidement s'engager lui aussi à Paris.