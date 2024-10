Le PSG reçoit une offre folle pour Beraldo

En janvier dernier, le PSG a misé 20 millions d'euros sur Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien enchaîne les titularisations mais ne convainc pas totalement. Cela n'empêche pas Chelsea de le convoiter.

Le PSG et les défenseurs brésiliens, c'est un couple solide depuis de nombreuses années. Cependant, le dernier auriverde arrivé à Paris est loin de faire lever les foules. Lucas Beraldo a quitté Sao Paulo en janvier dernier, signant au PSG pour 20 millions d'euros. Le défenseur brésilien de 20 ans est un élément prometteur de la Seleçao avec laquelle il compte déjà trois sélections. Néanmoins, Beraldo a commis plusieurs erreurs grossières au PSG, en défense centrale ou au poste de latéral où il dépanne souvent depuis le début de saison. La pertinence de son transfert est même questionnée par les journalistes.

Si les supporters parisiens snobent un peu le maladroit Beraldo, Chelsea ne serait pas contre le récupérer. Les Blues avaient déjà étudié son transfert l'hiver dernier avant que le PSG ne les prenne de court. Chelsea est déterminé à retenter sa chance pour Beraldo selon les informations du journaliste Simon Phillips. Le club londonien a besoin d'un nouveau défenseur central au plus vite, hésitant entre le jeune brésilien du PSG et son compatriote Murillo qui évolue à Nottingham Forest.

Chelsea continues to monitor PSG's recent signing Lucas Beraldo, eyeing him as a potential defensive reinforcement. The 20-year-old Brazilian center-back could offer an upgrade, though a move might not be immediate given his recent transfer to PSG. #Tran… https://t.co/iK4u6hNI7C